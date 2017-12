NOZ: Präsident des EU-Regionalausschusses sieht Belgien als Vorbild für Beilegung des Katalonien-Konflikts

Osnabrück (ots) - Präsident des EU-Regionalausschusses siehtBelgien als Vorbild für Beilegung des Katalonien-KonfliktsKarl-Heinz Lambertz: "Suche nach Kompromissen zur Verbesserung desinnerstaatlichen Autonomiestatutes erweist sich als der bessere Weg"Osnabrück. Das belgische Staatswesen kann für Spanier undKatalanen als ein Beispiel für die Beilegung regionaler Konfliktedienen. Dieser Ansicht ist der Vorsitzende des Ausschusses derRegionen der EU, Karl-Heinz Lambertz. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Freitag) sagte der Ostbelgier Lambertz: "Es wird mehr und mehrdeutlich, dass eine einseitige Unabhängigkeitserklärung unweigerlichin eine Sackgasse mündet. Die Suche nach Kompromissen zurVerbesserung des innerstaatlichen Autonomiestatutes erweist sich alsder bessere Weg. Er setzt allerdings Kompromissbereitschaft aufbeiden Seiten voraus. Diese Lehre lässt sich aus dem belgischenBeispiel ziehen."In Belgien genießen die wallonischen, flämischen unddeutschsprachigen Landesteile neben der Hauptstadt Brüsselweitreichende Selbstbestimmungsrechte. Vor allem manche Flamenliebäugeln aber mit einer Abspaltung ihrer Region. Die Eskalation inKatalonien hat nach Ansicht des ehemaligen Ministerpräsidenten derDeutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien auf viele Belgierabschreckend gewirkt. "Ein Auseinanderfallen des belgischen Staatesist meines Erachtens nicht zu erwarten, auch wenn die Schaffung einesunabhängigen Staates Flandern als Ziel in den Satzungen der N-VAfestgeschrieben steht. Die große Mehrheit der Belgier und übrigensauch der N-VA-Wähler wollen den belgischen Staat aufrechterhalten.Daran haben die Ereignisse in Katalonien nichts geändert. DasGegenteil ist eher der Fall", sagte Lambertz. Die N-VA ist eineflämisch-populistische Partei, die auch an der Zentralregierungbeteiligt ist.An die EU appellierte Lambertz, die Regionen bei derPolitikgestaltung stärker zu berücksichtigen. "Oft sind regionaleIdentitäten älter und noch tiefer verwurzelt als die nationalen.Diese Tatsache muss auch auf der Ebene der europäischenPolitikgestaltung ihren Niederschlag finden. Die EU muss derregionalen Dimension deshalb gebührend Rechnung tragen und sie beider Umsetzung politischer Strategien sachgerecht einbeziehen", sagteLambertz. Die Mitspracherechte des Ausschusses der Regionen gelte esdeshalb "zu konsolidieren und auszubauen, um seiner Rolle alsSprachrohr der Gebietskörperschaften noch mehr Gewicht zu verleihen.Dies müsste bei einer zukünftigen Anpassung der EU-Verträge aucheinen juristischen Niederschlag finden", forderte Lambertz.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell