Osnabrück (ots) - Polnischer Außenminister Czaputowicz: "Wir sindklare Pro-Europäer, ohne Wenn und Aber"Regierung in Warschau: Kopplung der Vergabe von EU-Geldern an dieUmsetzung von EuGH-Urteilen denkbarOsnabrück. Vor dem Hintergrund des Streits mit der EU umRechtsstaatlichkeit hat sich Polen grundsätzlich bereit erklärt, dieVergabe von EU-Geldern an die Umsetzung höchstrichterlichereuropäischer Urteile zu knüpfen. "Nehmen wir an, ein Kriterium wärebeispielsweise, dass Staaten die Rechtsprechung des EuropäischenGerichtshofes umsetzen. Damit haben wir kein Problem", sagte derpolnische Außenminister Jacek Czaputowicz im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag). Polen setze "die EuGH-Urteile ineinem höheren Grad als viele andere Staaten um". Der Minister warntejedoch davor, über das Ziel hinauszuschießen. "Fördergelder im Sinneeiner Strafe gegen Staaten einzusetzen ist nicht der richtige Weg.Deshalb gehen wir ihn nicht mit", sagte Czaputowicz, der derkonservativen Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PIS) angehört, derNOZ weiter.Die jüngsten Proteste gegen die umstrittene Justizreform im Landkommentierte der polnische Außenminister mit den Worten: "DieVersammlungen sind ein klarer Beweis dafür, dass unser Land diedemokratischen Standards erfüllt und allen interessierten Parteienerlaubt, ihre Meinung zu äußern." Czaputowicz bekräftigte dieEuropafreundlichkeit seines Landes. "Wir sind klare Pro-Europäer,ohne Wenn und Aber. Die Regierungspartei ,Recht und Gerechtigkeit'steht hinter Europa. Die Opposition ebenfalls. Es gibt keine wirklicheuropafeindliche Partei im polnischen Parlament. Wir sind daspro-europäischste Land der EU." Zwar empfänden viele Menschen inPolen die Untersuchung der Brüsseler EU-Kommission in SachenRechtsstaatlichkeit als "nicht gerechtfertigt" und als "Einmischungin innere Angelegenheiten und Verletzung unserer Souveränität.Deshalb stellen wir aber doch nicht die EU als solche in Frage",betonte Czaputowicz.________________________________________________________________Polnische Regierung wehrt sich gegen den Vorwurf derFremdenfeindlichkeitAußenminister Czaputowicz: "Hunderttausende Menschen aus dem Ostenaufgenommen" - "Konservativ ist nicht illiberal"Osnabrück. Polen wehrt sich gegen die in der Flüchtlingsdebattegeäußerten Vorwürfe, fremdenfeindlich und illiberal zu sein. "Wenn esheißt, Polen weigere sich, Einwanderer aufzunehmen und sei deshalbfremdenfeindlich, stimmt das nicht. Wir haben in den vergangenenJahren Hunderttausende Menschen aus dem Osten, beispielsweise aus derUkraine bei uns aufgenommen", sagte der polnische Außenminister JacekCzaputowicz im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag). Czaputowicz, der der konservativen Partei "Recht undGerechtigkeit" (PIS) angehört, sagte weiter: "Aber illegaleEinwanderung akzeptieren wir nicht." Polen unterstütze deshalb "dieAufstockung der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex maßgeblichpersonell und finanziell".Nach Ansicht des polnischen Außenministers entscheidet sich aucham Schutz der Außengrenzen das Schicksal Europas. "Die EU sollte sichbeeilen, die Außengrenzen wirkungsvoll zu schützen. Davon wirdmaßgeblich abhängen, ob die Bürger sie in den nächsten Jahren alsglaubwürdig achten", betonte Czaputowicz: "Der Schutz dereuropäischen Außengrenzen ist der Schlüssel zur Akzeptanz Europas beivielen Bürgern. Sie wollen sich sicher fühlen."Viele Polen seien "in dem Sinne konservativ, dass sie sich denchristlichen Werten, die Europa gestaltet haben, sehr stark undvielleicht stärker verbunden und verpflichtet fühlen als dereuropäische Durchschnitt", sagte Czaputowizc der NOZ weiter: "Das istein wichtiger Bestandteil unserer Identität und sollte in einer EU,die auf Toleranz und Verschiedenartigkeit setzt, akzeptiert werden.Konservativ bedeutet ja nicht automatisch illiberal zu sein."________________________________________________________________Polen vertraut auf US-Präsident Trump als PartnerAußenminister Czaputowicz: "Wir sind gern bereit, als Vermittlerzu fungieren, wenn es zwischen EU-Staaten und USA zu Unverständniskommt"Osnabrück. Polens Außenminister Jacek Czaputowicz zweifelt nichtan der Verlässlichkeit der USA unter Präsident Donald Trump. ImInterview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (Samstag) sagteCzaputowicz: "Manchmal wirkt die Rhetorik von Präsident Trump etwasbefremdlich, weil er sehr offen ausspricht, was er denkt. Aber ichgehe davon aus, dass die USA für Europa ein verlässlicher Verbündetersind und bleiben werden. Der US-Präsident spricht ja durchaus auchRichtiges an." Der Minister verwies dabei auf das GasleitungsprojektNordstream I und II in der Ostsee."Solche Geschäftsbeziehungen bringen Russland Einnahmen. Und mitdem Geld modernisiert Russland auch seine Armee, die wiederumeuropäische Staaten bedroht", erklärte der Außenminister. "RussischeSoldaten haben Georgien überfallen, sie haben die Krim annektiert,sie mischen in Syrien unrühmlich mit. Das alles widersprichteuropäischen Interessen. Darauf hat Präsident Trump hingewiesen",sagte Czaputowicz. Es mache aber keinen Sinn, einzelne Staaten zukritisieren. "Ich halte gar nichts davon, Europa auseinanderdividieren zu wollen. 