NOZ: Polizeigewerkschaft fordert von Justiz härtere Strafen bei Attacken auf Beamte

Osnabrück (ots) - Polizeigewerkschaft fordert von Justiz härtereStrafen bei Attacken auf BeamteDPolG-Vorsitzender Wendt: Geplante Gesetzesverschärfung reichtnicht ausOsnabrück. Die vom Kabinett geplante Strafverschärfung fürAttacken auf Polizisten reicht nach Ansicht der DeutschenPolizeigewerkschaft (DPolG) nicht aus. In einem Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte der DPolG-VorsitzendeRainer Wendt: "Ein Problem löst dieses Gesetz nicht, nämlich dieRespektlosigkeit und Verachtung gegenüber öffentlich Beschäftigteninsgesamt." Auch in Schulen, Gerichtsgebäuden, Rathäusern undArbeitsagenturen würden Mitarbeiter immer häufiger bedroht, beleidigtoder sogar mit körperlicher Gewalt angegriffen. Wendt forderte "nocherheblich größerer Anstrengungen, etwa für bessere Erziehung undWertevermittlung", um die Situation zu verbessern. Zudem müsse dieJustiz die Möglichkeit für schärfere Strafen dann auch wirklichnutzen. Wendt sagte: "Jetzt wird es auf die Justiz ankommen, ausdiesen guten Bestimmungen auch harte Urteile zu machen, damit dieWirkung nicht verfehlt wird."Das Bundeskabinett berät an diesem Mittwoch über strengere Strafenbei Angriffen auf Polizisten, Retter und Feuerwehrleute.Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat einen entsprechendenEntwurf vorgelegt. Künftig sollen tätliche Angriffe auf Beamte auchschon bei einfachen "Diensthandlungen" wie Streifenfahrten undUnfallaufnahmen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden - undnicht wie bisher erst bei "Vollstreckungshandlungen" wie Festnahmen.Der Gewerkschafts-Vorsitzende lobte den Gesetzentwurf dennoch als"wichtigen Schritt in die richtige Richtung." Die Koalition erfülleein Versprechen, das sie der Polizei und den Rettungsdiensten imKoalitionsvertrag gegeben habe. "Wir begrüßen ausdrücklich, dass derstrafrechtliche Schutz der Kolleginnen und Kollegen jetzt verbessertwerden wird und der Gesetzgeber damit verdeutlicht, dass er diedauernden Attacken auf Polizei, Sanitäter und Feuerwehrleutekeinesfalls für ein Kavaliersdelikt hält, sondern streng geahndetwissen will."