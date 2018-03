NOZ: Polizeigewerkschaft fordert nach tödlichen Messerangriffen schärfere Waffengesetze

Osnabrück (ots) - Polizeigewerkschaft fordert nach tödlichenMesserangriffen schärfere WaffengesetzeBundesvorsitzender Wendt: Tragen von Messern in Schulen mussbestraft werdenOsnabrück. Nach einem tödlichen Messerangriff in Flensburg undeiner Reihe ähnlicher Fälle binnen kurzer Zeit fordert die DeutschePolizeigewerkschaft (DPolG) eine Verschärfung des Waffenrechts. "Wennjemand ein Messer in die Schule oder Diskothek mitbringt, muss dasbestraft werden", sagte der DPolG-Bundesvorsitzende Rainer Wendt imGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). DiePolizeigewerkschaft zeigt sich besorgt über eine zunehmendeBewaffnung mit Messern bei jungen Menschen.Die Erfahrung der Polizei habe gezeigt, dass vor allem viele jungeMigranten sich mit Messern bewaffnen würden. "Es ist ein Trend, derin der Regel von jungen Arabern ausgeht, die glauben, mit einemMesser besser unterwegs zu sein, weil sie das für leicht verfügbarhalten. Sie haben die Vorstellung, dass es nichts Ungewöhnliches odernicht Schlimmes ist, ein Messer mit sich zu führen", sagte Wendt. BeiStreitigkeiten würden immer häufiger Stichwaffen eingesetzt, ohnedass Jugendliche vorher über die Folgen nachdächten. "Bei denen, dieein Messer bei sich haben, ist die Hemmschwelle absolut niedriggeworden, das auch zu benutzen", sagte Wendt.Es gehöre mittlerweile zum Alltag, dass Messer auch mit in dieSchulen gebracht würden. "Die Lehrer, die das nicht wissen, sindeigentlich in höchster Gefahr", sagte Wendt. Sie könnten überhauptnicht abschätzen, wer bewaffnet sei, und wer möglicherweise auchschon in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt war, weilStaatsanwaltschaft oder Gericht die Schulen nicht informieren würden.Auch festgelegte Gefahrenzonen in Städten, in denen die PolizeiMenschen verdachtsunabhängig durchsuchen darf, müssten ausgeweitetwerden. Hamburg habe damit gute Erfahrungen gemacht. "Wo es das nochnicht gibt, muss man das in den Polizeigesetzen verankern", sagteWendt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell