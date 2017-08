NOZ: Polizeigewerkschaft fordert schnelle Entwaffnung aller Reichsbürger

Osnabrück (ots) - Polizeigewerkschaft fordert schnelle Entwaffnungaller ReichsbürgerGdP-Vorsitzender Malchow: In die Hände dieser Menschen gehörenkeine SchusswaffenOsnabrück. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert von Bund undLändern, den Beschluss zur Entwaffnung sogenannter Reichsbürgerschnell umzusetzen. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Mittwoch) sagte der GdP-Vorsitzende Oliver Malchow: "Wirbeobachten eine deutliche Zunahme der Aggressivität vonReichsbürgern, die inzwischen häufiger in Widerstand mit Waffengewaltgipfelt." Die Anhänger der Reichsbürgerbewegung, die den Staat undseine Behörden ablehnen, stellten eine konkrete Bedrohung dar.Malchow betonte: "In die Hände dieser Menschen gehören keineSchusswaffen."Die Innenminister von Bund und Ländern hatten im Juni beschlossen,Reichsbürger zu entwaffnen und ihnen künftig keine waffenrechtlicheErlaubnis mehr zu erteilen. Es wird aber keine Frist für dieEntwaffnung genannt. Rund 700 Anhänger der Bewegung besitzen nachfrüheren Angaben eine Waffenerlaubnis, insgesamt wird die Bewegungauf 12 600 Anhänger geschätzt. Unklar ist, wie viele illegal eineWaffe besitzen.Malchow betonte zudem, dass der Staat alles tun müsse, um dieRadikalisierung solcher Gruppen zu verhindern. Dafür müsse es"praxistaugliche und verfassungsrechtlich unbeanstandete Gesetze"geben, die "den Sicherheitsbehörden erlauben, Extremisten kalt zustellen". Die Polizei müsse dafür mit ausreichend und gutem Personalausgestattet werden. In Nürnberg hatte am Dienstag ein Prozess gegeneinen 49-jährigen Reichsbürger begonnen, der im Oktober 2016 einenBeamten bei einem SEK-Einsatz erschossen hatte.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell