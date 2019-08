NOZ: Polizei in Niedersachsen leitete mehr als 800 Verfahren gegen Clanmitglieder ein

Osnabrück (ots) - LKA: 175 "herausragende Einsatzlagen" im Jahr2018 - Deutlicher Anstieg 2019?Osnabrück. Die Polizei in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr822 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Clankriminalitäteingeleitet. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) unterBerufung auf Angaben des Landeskriminalamtes. 2017 waren es laut LKAnoch 880 Ermittlungsverfahren. Wie die "NOZ" aus Sicherheitskreisenerfuhr, soll die Zahl im ersten Halbjahr 2019 allerdings bereitsdeutlich über 500 gelegen haben. Das Landeskriminalamt bestätigtedies zunächst nicht.Rückläufig war im vergangenen Jahr mit 175 Ereignissen auch dieZahl sogenannter herausragender Einsatzlagen. Dabei wird häufig einGroßaufgebot an Polizisten mobilisiert, damit Einsätze nichteskalieren. In der Vergangenheit gerieten beispielsweise einfacheÜberprüfungen im Straßenverkehr außer Kontrolle. Polizisten sahensich einem Großaufgebot an mutmaßlichen Clan-Mitgliedern gegenüber.2017 waren es noch 248 derartige Einsätze, im ersten Halbjahr 2019laut LKA eine "hohe zweistellige Zahl".Straftaten, die Clans zugeordnet werden, sind laut "NOZ" an ersterStelle Körperverletzungen. Allerdings decken die Ermittler offenbarzunehmend auch weitverzweigte kriminelle Netzwerke auf, die häufigbis in die Türkei reichen. Einen besonderen Schwerpunkt machen dieBeamten laut Sicherheitskreisen dabei im Bereich des sogenanntenCallcenterbetruges aus: Senioren erhalten etwa Anrufe von falschenPolizisten oder vermeintlichen Verwandten und werden derart unterDruck gesetzt, dass sie Geld an Mittelsmänner übergeben oder direktüberweisen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell