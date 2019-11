NOZ: Pistorius: Clan-Chef unverzüglich wieder zurückschicken

Osnabrück (ots) - Pistorius: Clan-Chef unverzüglich wieder zurückschickenNiedersachsens Innenminister: Von Clan-Mitgliedern wie diesem nicht auf der Naserumtanzen lassenOsnabrück. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) drängt auf eineunverzügliche Rückführung des nach seiner Abschiebung in den Libanon kürzlichwieder eingereisten Chefs des Miri-Clans. Pistorius sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Es darf nicht sein, dass er sich hier rechtlicher Instrumentebedient, die er durch sein Verhalten selbst aufs Spiel gesetzt hat. Es kannnicht sein, dass uns Clan-Mitglieder wie diese auf der Nase rumtanzen."Natürlich könne man Deutschland nicht abriegeln, so Pistorius weiter. "Aber wennder Mensch hier wieder auftaucht, dann müssen die zuständigen Behörden,insbesondere der Bund, schnellstens dafür Sorge tragen, dass ein gestellterAsylantrag unverzüglich als offensichtlich unbegründet abgelehnt wird." DieVoraussetzungen müssten, soweit er die Details des Falls kenne, vorliegen. "Unddamit muss dann die Sache auch schnell abgeschlossen sein."Nach dpa-Informationen will das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)möglichst schon in der nächsten Woche über den Asylantrag entscheiden, den daskriminelle Mitglied des libanesischen Miri-Clans gestellt hat. Zunächst mussjedoch geklärt werden, ob der Asylantrag, den er gestellt hat, als Erstantragoder als Folgeantrag zu bewerten ist. Denn der Libanese, der 2014 wegenbandenmäßigen Drogenhandels zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt wordenwar, hatte 1986 bereits einen Asylantrag gestellt. Damals war er 13 Jahre alt.Der Mann war - nachdem er bereits viele Jahre lang ausreisepflichtig gewesen war- im Juli in den Libanon abgeschoben worden. Vor einigen Tagen tauchte er wiederin Bremen auf. Sein Anwalt sagte Radio Bremen, sein Mandant werde im Libanon vonschiitischen Milizen mit dem Tode bedroht. Außerdem wolle er juristisch gegenseine Abschiebung vorgehen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell