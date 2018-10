NOZ: Philologenverband: AfD-Meldeportale zerstören Vertrauen in Schulen

Osnabrück (ots) - Philologenverband: AfD-Meldeportale zerstörenVertrauen in SchulenScharfe Kritik an "Denunziantentum" - Lin-Klitzing:Kultusministerkonferenz muss das unterbindenOsnabrück. Der Deutsche Philologenverband appelliert an dieKultusministerkonferenz (KMK), die Einrichtung von Meldeportalengegen missliebige Lehrer zu unterbinden. "Das ist Denunziantentum undzerstört das Vertrauensverhältnis zwischen Schülern und Lehrern",sagte die Vorsitzende Susanne Lin-Klitzing der "Neuen OsnabrückerZeitung". Sie kritisierte "aufs Schärfste", dass die AfD mit solchenMeldeportalen offenkundig die Idee von Schule als einem Ort freierRede infrage stellen wolle. Als positiv hob Lin-Klitzing hervor, dassBundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sich schützend vor dieLehrerschaft gestellt und einen solchen "Pranger" verurteilt habe."Heute ist Schule ein Ort der freien Erziehung und Bildung, darandürfen wir nicht rütteln", betonte die Verbandschefin. "Mit demgeplanten AfD-Portal wird verhindert, dass Schülerinnen und Schülerzu Meinungsbildung und eigener Urteilskraft befähigt werden", betontesie ferner. Aber natürlich gelte auch das "Überwältigungsverbot",wonach Lehrer ihre Schüler nicht mit ihrer Meinung überwältigendürfen. Die KMK müsse jetzt prüfen, ob es aus Datenschutzgründenüberhaupt erlaubt sei, Namen zu nennen, ohne das Einverständnis derbetroffenen Personen einzuholen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell