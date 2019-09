NOZ: Pflegebevollmächtigter begrüßt Ausweitung der Pflegepersonal-Untergrenzen

Osnabrück (ots) - Pflegebevollmächtigter begrüßt Ausweitung derPflegepersonal-UntergrenzenWesterfellhaus: Gefährliche Pflege muss erkennbar sein undsanktioniert werden - Kritik an Instrument "zynisch"Osnabrück. Der Bundespflegebevollmächtigte Andreas Westerfellhaushat die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verfügte Ausweitungder Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Krankenhausbereichebegrüßt. "Gefährliche Pflege muss erkennbar sein und sanktioniertwerden", sagte Westerfellhaus der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Dafürsind die Pflegepersonaluntergrenzen da." Kritik an dem Instrumentwies er scharf zurück. "Ich finde es zynisch, wenn nun mancheargumentieren, dass Pflegepersonaluntergrenzen zu Bettensperrungenund dies wiederum zur Patientengefährdung führt", sagteWesterfellhaus."Wer dauerhaft zu wenige Pflegekräfte in seinem Haus einsetzt,gefährdet Patienten und auch Pflegekräfte. Denn unter dem dannherrschenden Druck sind viele Pflegekräfte gezwungen, wichtigePflegeleistungen zu unterlassen, was lebensgefährlich für Patientensein kann", warnte der Pflegebevollmächtigte.Pflegepersonaluntergrenzen dienten der Patientensicherheit und seienLeitplanken für die Arbeitsbedingungen der Pflegefachkräfte.Mittelfristig werde allerdings "eine valide Pflegebedarfsbemessungim Krankenhaus" benötigt, damit der "wahre" Pflegepersonalbedarf ineinem Krankenhaus bestimmbar werde, sagte Westerfellhaus weiter. Nurso werde es gelingen, Patientensicherheit und pflegerischeVersorgungsqualität optimal sicherstellen zu können.Bislang gibt es verpflichtende Untergrenzen für Intensivstationensowie Abteilungen für Kardiologie, Geriatrie und Unfallchirurgie. Ab1. Januar 2020 sollen für zusätzliche Stationen Untergrenzen greifen,wie ein neuer Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriumsvorsieht. Dies betrifft Herzchirurgie, Neurologie, neurologischeFrührehabilitation sowie Spezialstationen mit Schlaganfalleinheiten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell