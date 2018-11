Osnabrück (ots) - Pflege-Bevollmächtigter fordertPflege-"Co-Piloten" für überforderte AngehörigeWesterfellhaus: Helfen, bevor Bedürftige Schaden nehmenOsnabrück. Der Pflege-Bevollmächtigte der Bundesregierung, AndreasWesterfellhaus, will pflegenden Angehörigen mit neuen Fachkräftenhelfen. "Ich schlage vor, in der sozialen Pflegeversicherung einenPflege-,Co-Piloten' in Form wiederholter aufsuchender Begleitung undBeratung zu verankern", sagte Westerfellhaus der "Neuen OsnabrückerZeitung". Vorbild dafür sei "die bekannte und bewährte Beratung undBetreuung frischgebackener Eltern durch Hebammen".Mit Blick auf den neuen Pflegereport der Barmer-Krankenkasse,wonach fast 200 000 pflegende Angehörige wegen Überlastung aufgebenwollen, sagte Westerfellhaus: "Überforderte Angehörige brauchenwirksame Entlastung, bevor Pflegebedürftige Schaden nehmen."Ziel seines von den Kassen zu finanzierenden "Co-Piloten" solle essein, "Pflegebedürftige und Pflegepersonen insbesondere zu Beginneiner Pflegesituation vertrauensvoll zu begleiten, sie auf dieAufgaben, aber auch mögliche Konflikte vorzubereiten, Fragen zubeantworten, auf unterstützende, bestehende Strukturen zu verweisen".Nach einer intensiven Betreuung zu Beginn müsse der Pflege-"Co-Pilot"zum "dauerhaften und festen Ansprechpartner" mit regelmäßigenHausbesuchen werden, sagte Westerfellhaus. Seinen Vorstoß lasse ergerade wissenschaftlich ausarbeiten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell