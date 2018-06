NOZ: Patientenbeauftragter will Opfer von Behandlungsfehlern juristisch stärken

Osnabrück (ots) - Patientenbeauftragter will Opfer vonBehandlungsfehlern juristisch stärkenRalf Brauksiepe (CDU) für Senkung von Hürden: Betroffenen mussmehr Glauben geschenkt werdenOsnabrück. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung will dieOpfer ärztlicher Behandlungsfehler juristisch stärken. "Ich wünschemir, dass den Patienten mehr Glauben geschenkt wird", sagte RalfBrauksiepe (CDU) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch). Bislang sei nachzuweisen, dass ein medizinischer Fehlermit Sicherheit die Ursache für gesundheitliche Schäden sei. "Wenn einFall geprüft wird, sollte jedoch eine überwiegende Wahrscheinlichkeitgenügen, um Haftungsansprüche zu begründen", betonte Brauksiepe.Der Forderung nach einer zentralen Erfassung vonBehandlungsfehlern will sich der Unionspolitiker hingegen nichtanschließen. "In diesem Zusammenhang muss man ganz klar Kosten undNutzen abwägen. Da geht es auch um Bürokratieaufwand und Datenschutz.Ich glaube nicht, dass der Wunsch nach mehr Repräsentativität derDaten den Aufwand rechtfertigt." Schon die bestehende Erfassungzeige, dass die Zahl der Behandlungsfehler zu hoch sei. Für dieseErkenntnis brauche es keine weitere zentrale Erfassung.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell