NOZ: Parteienforscher sehen Grüne mit Kanzlerchancen

Osnabrück (ots) - Parteienforscher sehen Grüne mit KanzlerchancenVon Lucke: "Ökopartei als zweite Kraft etabliert" - "SPD brauchtAufbauphase ohne Regierungsbeteiligung" - Niedermayer: "Ernsthaftüber grünen Kanzler nachdenken"Osnabrück. Parteienforscher sehen die Grünen nach den Erfolgen beiden Wahlen in Europa und Bremen mit Chancen auf die Kanzlerschaft."Sie haben den zweiten Platz nicht nur im Blick, sie sind bereits diezweite Kraft im Land und damit werden sie ernsthaft um dieKanzlerschaft kämpfen", sagte Albrecht von Lucke,Politikwissenschaftler von den "Blättern für deutsche undinternationale Politik", der "Neuen Osnabrücker Zeitung". PolitologeOskar Niedermayer von der Freien Universität Berlin sagte: "BeiNeuwahlen wäre die Ökopartei die einzige, die profitieren würde -dann müsste man ernsthaft über einen potenziellen grünen Kanzler odereine Kanzlerin nachdenken."Von Lucke hält einen Bruch der Großen Koalition und damitNeuwahlen im Herbst für möglich: "Spätestens nach den absehbardesaströsen Ergebnissen bei den Wahlen im Osten kann der Druck sogroß werden, dass die SPD die Groko verlassen muss, weil die Basissonst rebelliert", sagte der Wissenschaftler und Redakteur. Die SPDsei "personell und inhaltlich so ausgehöhlt, dass sie einelangjährige Aufbauphase ohne Regierungsbeteiligung braucht". Miteinem sofortigen Platzen von Schwarz-Rot rechnet er nicht. "Union undSPD klammern sich momentan wie zwei Ertrinkende aneinander", sagteer.Niedermayer warnte Union und SPD vor einem Groko-Aus: "EinWahlkampf würde die Spaltung im Land noch vergrößern und dieBundesrepublik politisch lähmen - und das in einer Zeit enormerinternationaler Herausforderungen, in der Berlin unbedingthandlungsfähig sein muss", sagte der Politikwissenschaftler. Überdiessei "in beiden Parteien niemand zu erkennen, der das Ruder übernehmenund den Vertrauensverlust wettmachen könnte."Andrea Nahles kann sich laut Lucke vorerst an der Spitze der SPDund ihrer Bundestagsfraktion halten, weil sie keine ernsthafteKonkurrenz habe. "Andrea Nahles wäre längst Geschichte, wenn esjemanden gäbe, der die Partei führen könnte und wollte", sagte er derNOZ. Allerdings seien "die Verwerfungen in der SPD so groß und derUnwille an der Großen Koalition so maximal, dass es gut möglich ist,dass die SPD-Führungsriege die Wahlen im Osten nicht mehr übersteht",fügte er hinzu.