NOZ: Paracelsus-Kliniken: Weitere Standort-Schließungen ausgeschlossen

Osnabrück (ots) - Paracelsus-Kliniken: WeitereStandort-Schließungen ausgeschlossenGeschäftsführung sieht sich für Zukunft "sehr gut gerüstet" undmacht Mitarbeitern Mut - Am Mittwoch Übernahme durchBeteiligungsgesellschaft PorterhouseOsnabrück. Die Paracelsus-Kliniken sehen sich nach Beendigung desInsolvenzverfahrens, ersten Sanierungsschritten und der Übernahmedurch die Beteiligungsgesellschaft Porterhouse Group AG an diesemMittwoch (1.8.) "sehr gut für die Zukunft gerüstet". MichaelPhilippi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Paracelsus-Kliniken,sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Der Patient istauf dem besten Weg der Genesung. Die in der Insolvenz umgesetztenMaßnahmen, zu denen die Schließung der beiden Standorte Karlsruhe undBad Münster und andere sehr harte Maßnahmen gehörten, bedeuten eineentscheidende Entlastung der Klinikgruppe." Das Unternehmen sei ausder tiefen Krise heraus. Gleichwohl bleibe viel Arbeit zu tun.Weitere Standortschließungen schloss Philippi ausdrücklich aus. Andie Mitarbeiter appellierte er, guten Mutes und zuversichtlich in dieZukunft zu schauen. "Wir haben ein klares Programm mit Investitionenin bauliche Strukturen, in Arbeitsmittel, in Medizintechnik, indigitale Technologie. Jeder Standort und jedes Team wird sehen, dasseine neue Zeitrechnung begonnen hat."Philippi versicherte zudem: "Das Engagement von Porthouse ist aufNachhaltigkeit ausgelegt. (...) Ich rechne hundertprozentig mit einemlangfristigen Engagement." Die sich in Familienhand befindendeBeteiligungsgesellschaft ist nach den Worten von Philippi angetreten,Teil der Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens zu sein. "Diesunterscheidet das Unternehmen von Finanzinvestoren, die in einerDrei- bis Fünfjahresperspektive denken und handeln."Auf die Frage nach Vorgaben von Porterhouse sagte Philippi: "DieLeitplanken sind inhaltlicher Art. Wir werden zum Beispiel daranarbeiten, Medizin und Pflege aus Sicht des Patienten neu zu denken,stationäre und ambulante Versorgung besser vernetzen." Auch im Sinneder Mitarbeiter solle Paracelsus zu einem Vorzeigekandidatenausgebaut werden. "Und selbstverständlich müssen wir die Gruppe zueinem gesunden Unternehmen weiter entwickeln. Wir wollen möglichstschnell in stabile schwarze Zahlen kommen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell