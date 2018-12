NOZ: Otte-Kinast: Deutsche Weihnachtsgans auch aus Tierschutzsicht guten Gewissens auftischbar

Osnabrück (ots) - Otte-Kinast: Deutsche Weihnachtsgans auch ausTierschutzsicht guten Gewissens auftischbarNiedersachsens Agrarministerin will bundesweite Videoüberwachungin SchlachthöfenOsnabrück. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast hatdie Verbraucher aufgefordert, auch bei der Weihnachtsgans auf Fleischaus artgerechter Haltung zu achten. "Wer nur einmal im Jahr Gansisst, dem sollte es dann auch etwas wert sein", sagte dieCDU-Politikerin in einem Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung". Insbesondere Gänse aus heimischer Produktion seien zuempfehlen: "Die Gans aus Deutschland kann man zu Weihnachten auch ausTierschutzsicht guten Gewissens auftischen", sagte Otte-Kinast.Schließlich werde in Deutschland anders als in anderen Ländern keineGans gemästet, indem ihr eine Röhre in den Hals geschoben und sie somöglichst zügig zur Schlachtreife gemästet werde. Der höhere Preisfür deutsche Gänse sei deshalb gerechtfertigt. "Zu einer guten undartgerechten Tierhaltung gehört ein höherer Preis", sagte dieMinisterin.Nach der Veröffentlichung von Aufnahmen aus Schlachthöfen forderteOtte-Kinast eine bundesweite Videoüberwachung in Schlachthöfen aus.Die Veterinäre müssten von ihren Büros aus in der Lage sein, "sichrund um die Uhr in die Videosysteme der Schlachthäuser einzuschaltenund nach dem Rechten zu schauen", sagte die Ministerin. Niedersachsenarbeite derzeit an einer entsprechenden Bundesratsinitiative, die imFrühjahr eingebracht werden solle. "Nordrhein-Westfalen hat bereitsUnterstützung zugesagt, aber auch aus anderen Bundesländern erhalteich Zustimmung", sagte Otte-Kinast. Die Ministerin forderte "eineethisch vertretbare Lebensmittelerzeugung". Die Bilder sollten Beginneiner Diskussion über Tierschutz sein. "Tiere sind unsereMitgeschöpfe. Von der Geburt bis zur Schlachtung müssen sie auch alssolche behandelt werden", sagte Otte-Kinast der "NOZ" weiter.Agrarministerin Otte-Kinast fordert wolfsfreie Zonen inNiedersachsenCDU-Politikerin: Wo Schafe Beitrag zum Hochwasserschutz leisten,ist kein Platz für den WolfOsnabrück. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast hatsich dafür ausgesprochen, den Wolf aus Teilen des Bundeslandes zuvertreiben. "Ich bin sehr für wolfsfreie Zonen in Niedersachsen",sagte die CDU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ineinigen Regionen unseres Bundeslandes ist kein Platz für den Wolf, inanderen schon", sagte sie der NOZ. In anderen europäischen Länderngebe es derartige Zonen schon längst. Insbesondere an der Küste müssedarüber nachgedacht werden. "Wo Schafe etwa ihren Beitrag zumHochwasserschutz leisten, ist kein Platz für den Wolf", sagteOtte-Kinast. Zwar sei Niedersachsen vom Wunsch nach einer allgemeinenBejagung des Wildtieres noch weit entfernt. "Trotzdem müssen wir unsüberlegen, wie wir mit der wachsenden Population in Deutschland undNiedersachsen umgehen", sagte die Ministerin dem Blatt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell