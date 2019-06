NOZ: Organspende als Thema im Lehrplan? Lehrerverbände sind skeptisch

Osnabrück (ots) - Organspende als Thema im Lehrplan?Lehrerverbände sind skeptischGEW: Schule sollte keine Werbung machen - Meidinger: Schülermüssen Entscheidung ohne Bedrängnis treffenOsnabrück. Lehrerverbände zeigen sich dem Plan vonGesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegenüber skeptisch,Organspenden künftig in Lehrpläne aufzunehmen. Die GewerkschaftErziehung und Wissenschaft (GEW) bestätigte gegenüber der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ) zwar, dass das Thema Organspendegrundsätzlich in den Schulunterricht gehöre. GEW-Vorstand IlkaHoffmann mahnte jedoch: "Dabei muss aber berücksichtigt werden, dasssich die jungen Menschen erst ab einem bestimmten Alter mit diesemschwierigen Thema, das medizinisch und ethisch sehr komplex ist,auseinandersetzen können." Im Unterricht müssten dieVielschichtigkeit und Kontroversität des Themas behandelt werden. "Esist nicht die Aufgabe von Schule, für die Organspende Werbung zumachen", betonte Hoffmann.Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-PeterMeidinger, gab gegenüber "NOZ" zu bedenken: "Es gibt schon jetztviele Anknüpfungspunkte in den Lehrplänen, aber auch im Rahmen derfächerübergreifenden Werteerziehung, sich mit dem Thema Organspendeauseinanderzusetzen." Meidinger verwies auf den Biologieunterricht,das Fach Ethik und mögliche Pro- und Contra-Erörterungen imDeutschunterricht.Meidinger erklärte, er sei grundsätzlich kein Freund davon, "beijedem diskutierten gesellschaftlichen Problem gleich einen neuenLehrplaninhalt zu fordern". Letztlich müssten die Schüler dieEntscheidung für oder gegen eine Organspende autonom und ohneBedrängnis treffen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell