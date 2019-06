NOZ: Olli Dittrich: Dittsche seit 28 Jahren im selben Bademantel

Osnabrück (ots) - Olli Dittrich: Dittsche seit 28 Jahren im selbenBademantelTournee wird ein "intensiver Crashkurs" für das betagte Stück -Entertainer bekommt immer wieder "unverlangt eingesandte Exemplare" -Privat verzichtet er auf BademäntelOsnabrück. Wenn TV-Kultfigur Dittsche in der EppendorferGrillstation am Tresen und Olli Dittrich (62) ab Oktober in dieserRolle auf der Bühne steht, trägt er noch immer denselben Bademantel,den der Entertainer 1991 im Schrank eines WG-Kumpels entdeckt hatte."Es gibt nur den einen", sagte Dittrich der "Neuen OsnabrückerZeitung". Die anstehende Tournee werde ein "intensiver Crashkurs" fürdas betagte Stück, fürchtet der 62-Jährige: "Er ist schon an einigenStellen ziemlich morsch, vor allem am Kragen hinten innen ist errichtig durchgewetzt und das Material brüchig. Bei einerGummidichtung würde man von Materialermüdung sprechen. Meinzauberhafter Kostümbildner, der leider vor einigen Jahren verstorbenist, hat ihn immer ganz vorsichtig aufgedampft und auf den Kragenetwas aufgesetzt, das aber nur eingebügelt und nicht genäht werdenkonnte. Das löst sich inzwischen auch langsam ab, da müssen wir vorTourstart ran." Immer wieder, so Dittrich werde er von Zuschauern mitAdiletten und Bademänteln versorgt, "ganz nach dem Motto unverlangteingesandt". Das sei einerseits natürlich großartig, andererseits seiauch "allerhand krudes Zeug" dabei gewesen. "Aber zwei oder drei vonihnen haben den Charme und besonderen Witz des 50er-,60er-Jahre-Decors. Und diese Mäntel haben wir natürlich aufgehoben."Privat hingegen verzichte er weitgehend auf Bademäntel, berichteteDittrich weiter: "Höchstens wenn ich mal in einem Hotel übernachteund ich dort den Luxus eines Wellness-Bereichs vorfinde. Dann trageich zwischen den Saunagängen einen Bademantel. Ansonsten aber nicht."Auch in Sachen Alkoholkonsum unterscheidet sich Dittrich deutlich vonseiner Figur, die stets mit einer Plastiktüte voller Bierflaschen inden Imbiss kommt. Im Gegensatz zu Dittsche trinke er "keinen Tropfen"Alkohol. Vor der TV-Kamera und auf der Bühne habe er allerdings wederTee noch Apfelsaft, sondern alkoholfreies Bier in seinen Flaschen,"weil es ja perlen muss". Während der Tournee werde er damitbesonders vorsichtig umgehen: "Da muss ich darauf achten, dass ichnicht einen Hobel nach dem anderen trinke und dann nach einerDreiviertelstunde dringend aufs Klo muss. Erst mal tausend Leutewarten lassen macht keinen schlanken Fuß."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell