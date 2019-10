NOZ: Ökonomen Fuest und Fratzscher für höheres Rentenalter

Osnabrück (ots) - Fuest und Fratzscher knüpfen Reform aber anBedingungen - "Nicht alle Menschen werden länger arbeiten können oderwollen"Osnabrück. Führende Ökonomen haben grundsätzlich positiv auf denVorschlag der Bundesbank reagiert, das Rentenalter anzuheben. ClemensFuest, Chef des Ifo-Instituts in München, und DIW-Präsident MarcelFratzscher knüpften solche Reformen gegenüber der "Neuen OsnabrückerZeitung" allerdings an Bedingungen.Fuest betonte, die Bundesbank mache darauf aufmerksam, dass dieZahl der Rentenempfänger steige, während die Zahl der Beitragszahlersinke und die Rentenversicherung deshalb reformiert werden müsse."Die Anpassung sollte allerdings nicht allein durch ein höheresRentenzugangsalter erfolgen, sondern nur in dem Maße, in dem dieLebenserwartung steigt."Der Finanzwissenschaftler erläuterte: "Menschen mit niedrigerenEinkommen und körperlich belastenden Berufen haben eine geringereLebenserwartung als beispielsweise Akademiker. Sie werden durch eineErhöhung des Rentenzugangsalters härter getroffen als durch eineSenkung des Rentenniveaus." Fuest forderte deshalb auch niedrigereRentenanhebungen: "Die Reform sollte die Renten weniger schnellsteigern als bisher vorgesehen."Fratzscher erklärte: "Ohne eine Verlängerung der Lebensarbeitszeitwird ein nachhaltiges Rentensystem nicht möglich sein. Denn diegrößere Umverteilung von jungen zu älteren Menschen über Beiträge undSteuern alleine wird nicht ausreichen, um die demografische Alterungzu bewältigen." Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters mit deransteigenden Lebenserwartung sei eine Grundvoraussetzung für einnachhaltiges Rentensystem."Allerdings werden nicht alle Menschen länger arbeiten können oderwollen", so Fratzscher weiter. Er plädierte deswegen für einflexibleres Renteneintrittsalter, "bei dem die Menschen mehr Freiheithaben, selbst über ihr Renteneintrittsalter entscheiden zu können".Zudem müsse die Politik die Erwerbstätigkeit stärken und verbessern.Das größte Risiko für Menschen, in der Altersarmut zu landen, seienniedrige Löhne, Teilzeitbeschäftigung und unterbrocheneErwerbsbiografien. Fratzscher: "Nur wenn die Politik dieArbeitsmarkt- und Verdienstchancen vieler Menschen deutlichverbessert, kann eine ausreichende Absicherung im Alter gewährleistetwerden."Seit 2012 wird die Altersgrenze für den abschlagfreien Bezug dergesetzlichen Rente schrittweise von 65 auf 67 Jahre im Jahr 2031angehoben. Auf die Rentenkassen kommen nun aber zusätzlicheHerausforderungen zu, weil ab Mitte der 2020er-Jahre diegeburtenstarken Jahrgänge das Ruhestandsalter erreichen. DieBundesbank regt daher an, das Rentenalter bis 2070 auf 69 Jahre undvier Monate anzuheben.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell