NOZ: Oberster Bevölkerungsschützer: Deutschland auf Gift-Terror nicht vorbereitet

Osnabrück (ots) - Oberster Bevölkerungsschützer: Deutschland aufGift-Terror nicht vorbereitetBundesamtspräsident Unger warnt - "Der Fall Köln zeigt, dass dieGefahr real ist"Osnabrück. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz undKatastrophenhilfe (BBK) warnt nach dem Rizin-Fund von Köln, dassDeutschland nicht ausreichend auf Terroranschläge mit Giftstoffenoder Kriegswaffen vorbereitet ist. Im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte BBK-Präsident Christoph Unger:"Hinsichtlich der aktuellen Terrorgefahren muss Deutschland dringendMaßnahmen im gesundheitlichen Bevölkerungsschutz treffen."Der Einsatz von biologischen oder chemischen Kampfstoffen wie eroffenbar in Köln mit Rizin geplant war, träfe viele Einsatzkräfte inDeutschland unvorbereitet. "Bei Feuerwehren, aber auch inKrankenhäusern und Rettungsdiensten fehlt es hier an Expertise",sagte Unger. Dass die Gefahr real sei, habe die Razzia im Rheinlandaber auch der Nowitschok-Fall in England gezeigt. Das gelte auch fürden Einsatz von Kriegswaffen wie etwa bei den Terroranschlägen 2015in Paris, als Terroristen mit Kalaschnikows schossen. "So eineKriegswaffe verursacht ganz andere Verletzungen als eine Pistole.Darauf müssen Rettungskräfte vorbereitet werden", sagte Unger. Dazubrauche es eine Ausbildung und spezielle Ausrüstung aufRettungswagen. Deutschland müsse insgesamt besser werden.------------------------------------------------------------------Bundesamt für Katastrophenhilfe: Deutsche Bevölkerung schlecht aufKrisen vorbereitetPräsident warnt vor steigenden Gefahren - Empfehlungen fürBevorratung werden überarbeitetOsnabrück. Deutschlands oberster Bevölkerungsschützer warnt, dassdie Bundesrepublik nicht auf die steigenden Gefahren durchKlimawandel, Hackerangriffe oder Terror vorbereitet ist. ChristophUnger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz undKatastrophenhilfe, sagte im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Freitag): "Die Selbstschutz- und Selbsthilfefähigkeiten derdeutschen Bevölkerung für den Krisen- oder Katastrophenfall sindunzureichend." Dabei steige beispielsweise im Zuge des Klimawandelsdas Risiko von Hitzeperioden oder anderen Unwettern. "Ich seheNachholbedarf, was die Infrastruktur angeht. Sind Strommasten robustgenug, ist die Trinkwasserversorgung sicher genug für stärkerwerdende Unwetter?", fragte der Behördenchef. "Fest steht: Es wirdinsgesamt ungemütlicher."Bei einer Krise müssten die Menschen Eigenverantwortung übernehmenund sich selbst versorgen können. "Es reicht nicht aus, im Ernstfallmit dem Finger auf den Staat zu zeigen. Die Erwartung istunrealistisch, dass der Staat im Krisenfall schon alles managenwerde", so Unger. Das Bundesamt empfiehlt derzeit noch,Lebensmittelvorräte für zwei Wochen zu Hause vorzuhalten - etwa 28Liter Wasser pro Person. Unger räumte ein, dass die wenigsten Bürgersolche Mengen mangels Stauraum lagerten. Daher werde seine Behördedie Empfehlung auf einen Bedarf für zehn Tage reduzieren. Erbemängelte zudem, dass viele Bürger nicht wüssten, wie Erste-Hilfefunktioniert oder ein Feuer effektiv gelöscht wird. Unger: "Es gehtaber auch um Nachbarschaftshilfe." Es müsse klar sein, ob Nachbarn imNotfall Hilfe bräuchten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell