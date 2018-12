NOZ: OSZE warnt vor nationalistischen Tendenzen, die Europa von innen schwächen

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - OSZE warnt vor nationalistischen Tendenzen, dieEuropa von innen schwächenGeneralsekretär Greminger: "Besorgniserregende Sicherheitslage undabsolutes Vertrauensdefizit zwischen den Schlüsselakteuren"Osnabrück. Der Chef der Organisation für Sicherheit undZusammenarbeit in Europa (OSZE) sieht mit Sorge auf den sichausbreitenden Nationalismus. "Der Trend zu sich verstärkendenNationalismen in Europa läuft der Idee der kooperativen Problemlösungzuwider und schwächt so Europa von innen heraus", sagteOSZE-Generalsekretär Thomas Greminger im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Immer mehr Länder nähmen das in Kauf "als eineFolge von stärker national ausgerichteten Politiken. Da sollten dieRegierungen vorsichtiger agieren". Weiter sagte Greminger der "NOZ":"Wenn man sich nicht mehr wirklich für multilaterale Problemlösungeninteressiert, dann hat eine Organisation und ihr Instrumentarium zurFörderung der kooperativen Sicherheit weniger Anziehungskraft. Unddas geht irgendwann auf Kosten von Sicherheit".Die Gesamtsicherheitslage in Europa hält der OSZE-Generalsekretärfür "besorgniserregend, weil es ein polarisiertes Umfeld und eineUnberechenbarkeit der Akteure in einem Ausmaß gibt, wie wir sie seitJahrzehnten nicht mehr hatten. Es herrscht ein absolutesVertrauensdefizit zwischen den Schlüsselakteuren der euroatlantischenSicherheit, also Russland und den USA, und auch anderen westlichenStaaten. Unsere Beobachter stellen immer mehr Beinahe-Zwischenfällefest", sagte Greminger und warnte: "Wir müssen die militärischenRisiken unbedingt wieder managen und zurückfahren".Neben dem Ukraine-Konflikt, militärischen Risiken und der wiederdrohenden nuklearen Rüstungsspirale sieht der OSZE-Chef eine ganzeReihe von weiteren Bedrohungen für Europa, angefangen vom Terrorismusüber gewalttätigen Extremismus und Menschen-, Waffen- sowieDrogenhandel bis hin zu Cyberangriffen. Im Umgang mit den digitalenHerausforderungen der Kriegsführung sieht Greminger seineOrganisation noch unzureichend ausgestattet. "Wir sind nicht für dasCyberzeitalter gerüstet. Ich habe einen einzigen Spezialisten fürCybersicherheit. Wir sind hier zu schwach aufgestellt, um wirklichnachhaltig und vor allem auch proaktiver arbeiten zu können", sagteGreminger und forderte eine bessere finanzielle Ausstattung von denOSZE-Mitgliedsstaaten in dem Bereich: "Dazu müsste das Budget für dieCybersicherheit wachsen".________________________________________________________________OSZE sieht Entspannung zwischen Russland und der Ukraine in weiterFerneGeneralsekretär Greminger: "Es gibt derzeit einfach keinenpolitischen Willen für Frieden".Osnabrück. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit inEuropa (OSZE) warnt vor einer erneuten Eskalation im Konfliktzwischen Russland und der Ukraine. "Ich habe die Befürchtung, dass eseine Kettenreaktion geben könnte. Wo sie verschiedene Feuerstellenhaben, wo Flammen züngeln und es dann irgendwann gewollt oderungewollt zu einer Eskalation kommt. So könnte aus einzelnenFeuerstellen ein Flächenbrand entstehen", sagte OSZE-GeneralsekretärThomas Greminger im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mitVerweis auf die zahlreichen Brennpunkte von der "besetzten Krim, überdie illegalen Wahlen in den beiden Rebellenrepubliken und derSituation entlang der Kontaktlinien im Donbass". Mit Blick auf dieangespannte Lage sagte Greminger weiter: "Es ist davon auszugehen,dass, wenn die Rebellenrepubliken militärisch unter Druck gerieten,es wieder Unterstützung aus Russland geben würde".Greminger forderte Moskau zu einem Zeichen des guten Willens füreine neue Vertrauensbildung auf: "Eine erste gute, deeskalierendeGeste könnte darin bestehen, dass Russland die 24 festgenommenenMatrosen freilässt und die drei beschlagnahmten Schiffe wiederfreigibt", sagte Greminger. Diese waren jüngst in der Meerenge vonKertsch zwischen dem Asowschen und dem Schwarzen Meer von russischenSicherheitskräften aufgebracht worden. "Russland und die Ukrainemüssen endlich raus aus der Logik "Wie Du mir, so ich Dir", sagteGreminger der "NOZ" weiter. Einen Durchbruch zum Frieden sieht derOSZE-Generalsekretär auf absehbare Zeit nicht: "Es gibt derzeiteinfach keinen politischen Willen für Frieden". Zudem sagteGreminger: "Ich wünschte mir im Weiteren, dass es wieder politischeImpulse von der Normandie-Vierergruppe Deutschland, Frankreich,Ukraine und Russland gäbe. Aber davon sind wir leider im Momentmeilenweit entfernt".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell