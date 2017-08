NOZ: Nur jeder dritte Haushalt auf dem Land hat schnelles Internet

Osnabrück (ots) - Nur jeder dritte Haushalt auf dem Land hatschnelles InternetGrüne: Breitbandziel der Bundesregierung für 2018 gescheitert - 75Prozent der Haushalte mit 50 MbitOsnabrück. Nur jeder dritte Haushalt auf dem Land verfügt überschnelles Internet. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung"(Freitag) unter Berufung auf eine Antwort desBundesverkehrsministeriums auf Anfrage der Grünen. In Städten liegtdie Quote von Breitbandanschlüssen mit einer Übertragungsrate vonmehr als 50 Mbits hingegen bei 89,5 Prozent. Diese Geschwindigkeitsoll nach Plänen der Bundesregierung bis 2018 eigentlich Standardsein.Gerade in den östlichen Bundesländern wird der Wert aber deutlichverfehlt, schreibt die "NOZ". Am schlechtesten ist die Lage inSachsen-Anhalt, wo nicht einmal jeder zweite Haushalt 50 Mbitsschafft. In Thüringen, Sachsen, und Mecklenburg-Vorpommern sind esweniger als 60 Prozent. Unter den westlichen Bundesländern schneidetBayern mit 72 Prozent am schlechtesten ab. Der Bundesschnitt liegtbei 75 Prozent.Vor dem Hintergrund der Zahlen sagte Grünen-BundestagsabgeordneteTabea Rößner: "Bis 2018 wird die digitale Spaltung Deutschlands nichtaufgehoben sein." Sie warf Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt(CSU) Versagen "auf ganzer Linie" in Sachen Breitbandausbau vor.Rößner forderte eine Fokussierung auf Glasfasertechnologie. LautBundesregierung verfügen derzeit nur sieben Prozent der Haushalteüber diesen besonders schnellen Anschluss. Die Grünen sprechen sichdafür aus, dass der Bund seine Anteile an der Telekom verkauft undmit dem Erlös von mutmaßlich zehn Milliarden Euro den Glasfaserausbauvorantreibt.Die Grünen kritisierten zudem den schleppenden Start einesSonderprogramms für den Anschluss von Gewerbegebieten ans schnelleInternet, das Dobrindt vergangenen Sommer ins Leben gerufen hatte.Das Ministerium teilte mit, dass bislang lediglich vier Förderanträgemit einem Gesamtvolumen von 720.000 Euro eingegangen sind. 350Millionen Euro stehen zur Verfügung.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell