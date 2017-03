NOZ: Nitrat-Klage: Deutschland weist Vorwürfe der EU-Kommission als falsch zurück

Osnabrück (ots) - Nitrat-Klage: Deutschland weist Vorwürfe derEU-Kommission als falsch zurückBundesregierung reagiert auf Klage aus Brüssel - Gewässerzustandhabe sich sogar verbessertOsnabrück. Im Streit um den Zustand des deutschen Grundwasserswehrt sich die Bundesregierung gegen die Nitrat-Klage derEU-Kommission am Europäischen Gerichtshof. Wie die "Neue OsnabrückerZeitung" unter Berufung auf die deutsche Klageerwiderung berichtet,weist die Bundesregierung die Vorwürfe aus Brüssel als unbegründetzurück. Die Kommission hatte unter anderem moniert, dass Deutschlandkeine ausreichenden Maßnahmen gegen die Gewässerverschmutzung mitNitrat ergriffen habe. Die Bundesregierung hält in ihrer Erwiderungdagegen, dass sich der Gewässerzustand im fraglichen Zeitraum sogarverbessert habe.Dabei beruft sich Berlin auf die Auswertung von gleich zweiNitrat-Messnetzen für die Vergleichszeiträume 2004 bis 2006 und 2008bis 2010. Bei beiden Netzen sei die Zahl der Messstellen, die denGrenzwert von 50 Milligramm pro Liter überschreiten, leichtzurückgegangen. Die Schlussfolgerung der Kommission sei damit falsch,bisherige Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung desNitrat-Problems seien unzureichend gewesen.Die Regierung führt dabei zum einen das sogenannteBelastungsnetzwerk an. Dieses umfasst 162 Grundwassermessstellen inder Nähe von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Hier seien dieGrenzwertüberschreitungen von 53,1 auf 49,4 Prozent zurückgegangen.Die Bundesregierung räumt ein, dass dieses kleine Messnetz nichtrepräsentativ für den Gesamtzustand der deutschen Gewässer sei. Dasgelte aber sehr wohl für das mit 739 wesentlich größere Netz derEuropäischen Umweltagentur in Deutschland. Auch hier sei ein Rückgangvon 14,9 auf 14,3 Prozent zu verzeichnen gewesen.Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Kommission die langeangekündigte Klage gegen Deutschland beim Europäischen Gerichtshofeingereicht. Sie bezieht sich im Wesentlichen auf im Jahr 2012übermittelten Daten. Im Falle einer Verurteilung drohen hoheGeldstrafen - sechsstellige Beträge pro Tag sind möglich. NachAuskunft des Europäischen Gerichtshofs sind bislang noch keineVerhandlungstermine anberaumt.Als eine Ursache für die Belastung des Grundwassers, aber auch vonOberflächengewässern mit Nitrat gilt das Düngen. Es gelangt durchGülle, Gärreste aus Biogasanlagen oder künstlichen Dünger in dieUmwelt und kann hier beispielsweise Algenwachstum begünstigen. AlsGegenmaßnahme hat Deutschland die Düngegesetze verschärft.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell