NOZ: Nitrat im Grundwasser: EU-Kommission fordert noch strengere Verschärfungen

Osnabrück (ots) - Nitrat im Grundwasser: EU-Kommission fordertnoch strengere VerschärfungenBundesregierung muss noch einmal nachlegen bei Düngeverordnung -Erste Vorschläge reichen nichtOsnabrück. Die Bauern in Deutschland müssen sich auf nochweitgehendere Einschränkungen bei der Düngung einstellen. Wie die"Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, hat die EU-Kommission die vonder Bundesregierung angekündigte Verschärfungen der gerade erstreformierten Düngeverordnung als unzureichend zurückgewiesen. Dasbestätigte das Bundeslandwirtschaftsministerium dem Blatt. Demnachhält die Kommission zum Grundwasserschutz weitere zeitlicheBeschränkungen beim Düngen für notwendig. Die Bundesregierung prüftderzeit, wie sich die Anforderungen aus Brüssel umsetzen lassen.Gelingt es nicht, die Kommission zu überzeugen, drohenStrafzahlungen in sechsstelliger Höhe - pro Tag. Deutschland warzuvor wegen mangelhaften Grundwasserschutzes vom EuropäischenGerichtshof verurteilt worden. Hintergrund sind zu hohe Nitratwerteim Grundwasser. Der Stoff gelangt beim Düngen in die Umwelt und istpotenziell schädlich für Mensch und Natur. Schon vor der Verurteilungwar die Düngeverordnung reformiert worden. Die Kommission hielt dieseReform aber für nicht ausreichend. Deutschlang legte mitVerbesserungsvorschlägen nach. Eben diese wurden jetztzurückgewiesen.Grünen-Agrarexperte Friedrich Ostendorff kritisierte in der "NOZ",die Union schütze "die Interessen weniger Schweinehalter und lässtdie bäuerliche Mehrheit im Regen stehen". Gerade kleine Betriebeseien von den weiteren Verschärfungen betroffen. "Den Schaden tragendie Umwelt und die Betriebe, die schon immer umweltgerecht gearbeitethaben", so Ostendorff.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell