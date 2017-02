NOZ: Niedersächsische Polizei speichert Daten von 4498 Personen mit HIV oder Hepatitis

Osnabrück (ots) - Niedersächsische Polizei speichert Daten von4498 Personen mit HIV oder HepatitisDeutsche Aids-Hilfe: Warnhinweis stigmatisiert Kranke und schafftnur "Scheinsicherheit"Osnabrück. Die Deutsche Aids-Hilfe kritisiert die polizeilicheErfassung von Menschen mit HIV und Hepatitis scharf. Im Gespräch mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte VorstandsmitgliedWinfried Holz: "Menschen mit HIV oder Hepatitis werden durch denWarnhinweis ANST stigmatisiert." Die Abkürzung ANST steht für"Ansteckungsgefahr".Den Schutz von Polizisten erhöhe der Hinweis jedoch nicht."Hilfreich sind Informationen über das beste Vorgehen nach einemeventuellen Infektionsrisiko. ANST erzeugt hingegen nurScheinsicherheit." Experten schätzen das Übertragungsrisiko beidenjenigen besonders hoch ein, die sich erst vor kurzem angesteckthaben, davon selbst aber nichts wissen und somit nicht im Systemerfasst werden.Die niedersächsische Polizei hatte im Januar dieses Jahres 4498Personen gespeichert, die mit HIV oder Hepatitis B oder C infiziertsind. Das teilte das Niedersächsische Innenministerium auf Anfrageder "NOZ" mit. Bei einer Personenabfrage etwa während einerStreifenfahrt wird zu diesen Menschen der Hinweis "Ansteckungsgefahr"im Computer angezeigt. 1355 dieser Hinweise sind laut Ministerium imvergangenen Jahr erstellt oder überarbeitet worden. Der Hinweis seizum Schutz von Beamten und Dritten nahezu unverzichtbar, erklärte einMinisteriumssprecher.Das Robert-Koch-Institut gibt aktuell keine Auskünfte zumÜbertragungsrisiko bei HIV und Hepatitis. Grund ist offenbar dieBeteiligung an einer Expertengruppe, die nach Informationen der "NOZ"im Dezember des vergangenen Jahres vom nordrhein-westfälischenLandeskriminalamt ins Leben gerufen wurde. Experten aus mehrerenBundesländern und der Bundespolizei tauschen sich in dieser Gruppeüber den Warnhinweis aus. "Von hoher Bedeutung ist der Grundsatz derVerhältnismäßigkeit", erklärte ein LKA-Sprecher gegenüber der "NOZ".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell