NOZ: Niedersachsens Wissenschaftsminister Thümler will Lehrer- und Imam-Ausbildung koppeln

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Wissenschaftsminister Thümlerwill Lehrer- und Imam-Ausbildung koppelnMuslimische Geistliche sollen sowohl in Schulen als auch inMoscheen lehrenOsnabrück. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler willneue Bewegung in die festgefahrene Debatte um die Imam-Ausbildung inNiedersachsen bringen. Das sagte der CDU-Politiker der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Dem Vorschlag zufolge könntenAbsolventen des Master-Studiengangs "Islamische Theologie" an der UniOsnabrück künftig jeweils zur Hälfte in den Moscheegemeinden und inSchulen eingesetzt werden. Auf diese Weise wären die Seelsorger auchfür den Fall finanziell abgesichert, wenn der Gemeinde die Mittel füreinen eigenen Geistlichen fehlten. Thümlers niedersächsisches Modellsieht eine zweigeteilte Ausbildung vor: Demnach würden dieReligionswissenschaftler zunächst ein Lehramtsstudium in islamischerTheologie an der Universität absolvieren. Anschließend würde einezweite Fortbildung aufsatteln, die in einer Prüfung zum Imam endet.Vorbild könnten katholische Priesterseminare sein, in denen Anwärternach dem Theologiestudium in einem Pastoralkurs auf dieGemeindearbeit vorbereitet werden. Bei der Betreuung durch islamischeGeistliche ist Deutschland derzeit stark von vor allem aus der Türkeigeschickten Imamen abhängig. Dies ist politisch umstritten, da dertürkische Religionsbehörde Diyanet über diesen Weg Einfluss inDeutschland nachgesagt wird. "Wir sind eine pluralistischeGesellschaft. Es sollte unser Anspruch sein, einen Beitrag zurAusbildung von Moscheepersonal und Imamen zu leisten", sagte Thümlerder NOZ. Die Idee steht dem Minister zufolge noch am Anfang, ersteRückmeldungen von islamischen Verbänden und Kabinettskollegen seienaber positiv.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell