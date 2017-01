NOZ: Niedersachsens Kultusministerin erwartet steigende Unterrichtsversorgung

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Kultusministerin erwartetsteigende UnterrichtsversorgungHeiligenstadt geht von 99 Prozent aus - "Zahl der Quereinsteigerin Lehrerberuf mehr als verdreifacht"Osnabrück. Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt(SPD) erwartet eine deutlich höhere Unterrichtsversorgung als zuletztprognostiziert "Die Zahlen wollen wir Ende Februar/Anfang Märzvorlegen. Dabei werden wir voraussichtlich knapp an die 99 Prozentkommen", sagte Heiligenstadt in einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag).Ursprünglich sollten die Zahlen bereits vorliegen. Derzeit prüfeman aber noch die aktuellen Berechnungen, sagte die Ministerin derZeitung. Bis zur Landtagswahl im Januar 2018 soll die Versorgungweiter steigen: "Wir streben landesweit 100 Prozent an und entwickelnuns auch wieder dorthin", sagte die Ministerin. Die zuletzt gesunkeneUnterrichtsversorgung in Niedersachsen gehört zu denHauptkritikpunkten an der Ministerin. Die Opposition wirftHeiligenstadt vor, das Problem ausgefallener Stunden nicht im Griffzu haben.Heiligenstadt verwies darauf, dass die Unterrichtsversorgung nurso gut sein könne, "wie wir Lehrkräfte bekommen." Die 2016 von ihrgestartete Initiative zur Lehrergewinnung zeige aber Wirkung: "Vonden 1300 zum 1. Februar ausgeschriebenen Stellen haben wir bisher1135 besetzen können", sagte die SPD-Politikerin. Insbesondere dieZahl der Quereinsteiger in den Beruf habe zugenommen, betonteHeiligenstadt: "Wir haben die Einstellung von Quereinsteigern mehrals verdreifacht. Früher hatten wir im Schnitt pro Jahr deutlichunter 100 Quereinsteiger. Im laufenden Schuljahr sind es bereits 300und zum Halbjahreswechsel kommen weitere hinzu."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell