NOZ: Niedersachsens Innenminister Pistorius fordert bundesweit schärfere Identitätskontrollen bei der Ausreise am Flughafen

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Innenminister Pistorius fordertbundesweit schärfere Identitätskontrollen bei der Ausreise amFlughafenBundesrat stimmt am Freitag ab - Lehren aus dem Mordfall SusannaOsnabrück. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatvor der entscheidenden Abstimmung im Bundesrat für schärfereIdentitätskontrollen bei der Ausreise am Flughafen geworben. Damitkönnten tatverdächtige Straftäter, die Tickets unter falschem Namenkauften, an der Ausreise gehindert werden, sagte der Minister der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Am heutigen Freitag berät der Bundesratüber einen entsprechenden Änderungsentwurf für dasLuftsicherheitsgesetz, den Niedersachsen vor der Sommerpauseeingebracht hatte. Wann der Gesetzentwurf in Kraft treten könnte, istnoch offen.Pistorius verwies auf den Fall des tatverdächtigen Irakers Ali B.,der nach dem Mordfall Susanna im Juni zusammen mit seiner FamilieDeutschland verlassen konnte, obwohl es Unstimmigkeiten bei den Namenauf Flugtickets und Ausreisepapieren gab. Pistorius sagte der "NOZ":"Die Ausreise des mutmaßlichen Mörders von Susanna und seiner Familiehat gezeigt, dass wir genauere Identitätskontrollen bei der Ausreisean Flughäfen brauchen."Bisher sei es so, dass die Airlines nur die Angaben zur Identitäterfassten, wenn ein Kunde sein Ticket buche. Es sei aber nichtvorgeschrieben, dass die Fluggesellschaft beim Boarding am Flughafendann auch das Flugticket mit dem Ausweis abgleiche. Pistorius sagte:"Das wollen wir mit unserem Antrag ändern." Der Minister fügte hinzu:"Die zu schließende Lücke besteht darin, dass bisher keine Sicherheitüber die Identität der Personen besteht, die sich tatsächlich imFlugzeug befinden." Er verwies darauf, dass andere europäische Ländervor dem Hintergrund des extremistischen Terrorismus bereitsentsprechende Regelungen eingeführt hätten.