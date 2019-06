NOZ: Niedersachsens Finanzminister Hilbers fordert Vorschläge zur Gegenfinanzierung des Beamten-Weihnachtsgelds

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Finanzminister Hilbers fordertVorschläge zur Gegenfinanzierung des Beamten-WeihnachtsgeldsOsnabrück Für die geplante Wiedereinführung des Weihnachtsgeldesfür Beamte pocht Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers aufeine solide Gegenfinanzierung. "Da erwarte ich Vorschläge derRegierungsfraktionen", sagte der CDU-Politiker in einem Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung".Die Fraktionen von SPD und CDU hatten sich für die Rückkehr zueiner jährlichen Sonderzahlung für Beamte ausgesprochen. DieRegierung von Christian Wulff (CDU) hatte das Weihnachtsgeld 2005gestrichen. Eine Wiedereinführung könnte das Land je nachAusgestaltung einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. "Ich habestets betont, dass zusätzliche Ausgabenwünsche - für welchen Zweckauch immer - gegenfinanziert werden müssen. Das wissen auch dieRegierungsfraktionen", sagte der CDU-Politiker. Aufgrund derzurückgehenden Einnahmeerwartungen im Haushalt bedürfe es einersoliden Gegenfinanzierung. Das Geld müsse "also an anderer Stelleerwirtschaftet werden", sagte Hilbers.Bei einer Klausur Ende des Monats will die Regierung dieGrundlagen des Haushalts für 2020 festzurren. Niedersachsen rechnetangesichts der sich abkühlenden Konjunktur mit Mindereinnahmen.Allein für die Jahre 2020 bis 2023 müsse das Land mit 844 MillionenEuro weniger auskommen als angenommen, sagte Hilbers.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell