NOZ: Niedersachsens Datenschützer registrieren seit DSGVO-Einführung massiven Anstieg von Beschwerden

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Datenschützer registrieren mitDSGVO-Einführung massiven Anstieg von BeschwerdenDatenschutzbeauftragte Thiel: "Die Menschen sind vorsichtigergeworden"Osnabrück. Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thielregistriert im Zuge der Einführung der Datenschutzgrundverordnung(DSGVO) am 25. Mai einen massiven Verfahrensanstieg. Im erstenQuartal 2018 habe die Behörde 1300 Anfragen und Beschwerden erhalten,im zweiten Quartal seien es etwa 4300 gewesen, sagte Thiel imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). "Wir habenvöllig veränderte Zahlen. Das ging bereits in den Monaten vor dem 25.Mai los, aber gerade die letzten Wochen vor dem Stichtag waren vonabsoluter Hektik begleitet", sagte Thiel.Die Zahl der Beratungsanfragen vor allem aus Vereinen und demGesundheitsbereich sei hoch. Auch die Zahl der gemeldetenDatenschutzverletzungen stieg deutlich an. Im gesamten Jahr 2017seien der Behörde 20 Datenpannen gemeldet worden, in diesem Jahrseien es bereits jetzt mehr als 50. "Die Menschen sind vorsichtigergeworden, und das ist auch gut so", sagte Thiel der NOZ.Mit der Einführung der DSGVO gelten in Deutschland teilsverschärfte Datenschutzregeln. Bei Verstößen kann dieDatenschutzbeauftragte Unternehmen auch mit Sanktionen belegen. DieseStrafen werde man "mit Augenmaß" prüfen, sagte Thiel. Es gehe nichtdarum, "gleich die ganz große Keule zu schwingen", erklärte sie. Doch"bei gravierenden Verstößen werden wir nicht umhin kommen, uns mitSanktionen zu beschäftigen", sagte Niedersachsens obersteDatenschützerin.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell