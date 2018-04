NOZ: Niedersachsens Agrarministerin: Ab 1. Januar ist Schluss mit Kükentöten

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Agrarministerin: Ab 1. Januar istSchluss mit KükentötenOtte-Kinast fordert beim Ausstieg Finanzhilfen vom Bund für kleineBrütereienOsnabrück. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast(CDU) geht davon aus, dass ab dem 1. Januar 2019 Schluss ist mit demmassenhaften Töten männlicher Küken. Im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte die Amtschefin des Bundeslandesmit der größten Eierproduktion: "Es sieht danach aus, dass wir amEnde des Jahres Maschinen in den Brütereien im Einsatz haben, die dasGeschlecht des Tieres weit vor dem Schlüpfen erkennen." Otte-Kinastforderte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) auf, geradekleinere Brütereien beim Kauf der teuren Anlagen zu unterstützen."Die Bundesregierung muss hier überlegen, was sie will: So einAusstieg geht nur ganz oder gar nicht", sagte Otte-Kinast.Allein 2017 sind in Deutschland 46 Millionen männliche Kükendirekt nach dem Schlüpfen getötet worden, die meisten davon wohl inNiedersachsen, weil hier die meisten Eier produziert werden. DerZentralverband der Geflügelwirtschaft hatte kürzlich daraufhingewiesen, dass die ersten Maschinen zur Geschlechtsbestimmung bisEnde des Jahres im Einsatz sein werden. VerbandspräsidentFriedrich-Otto Ripke sagte aber auch: "Eine solche Innovation istnicht von heute auf morgen in allen Betrieben umzusetzen. Wir müssenBrütereien Zeit einräumen." Auch er hatte staatliche Hilfengefordert.------------------------------------------------------------------Niedersachsen fordert bundesweite WeideprämieAgrarministerin Otte-Kinast: Schafe und Kühe gehören nach draußen- "Bund muss Lösung finden"Osnabrück. Die Weidehaltung von Kühen und Schafen soll nach demWillen von Niedersachsens Landwirtschaftsministerin BarbaraOtte-Kinast (CDU) künftig mit Steuermitteln aus dem Bundeshaushaltgefördert werden. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag) sagte sie: "Schafe und Kühe gehören auf die Weide, dasmuss der Staat fördern. [...] Wir werden auf derAgrarministerkonferenz in Münster über eine bundesweite Weideprämiesprechen." Sie habe sich dazu bereits mit Amtskollegen aus anderenBundesländern ausgetauscht; eine solche Weideprämie sei nicht aus denLänderhaushalten zu bestreiten. Allein für Niedersachsen seien nachersten Berechnungen 30 Millionen Euro nicht ausreichend. "Hier mussdie Bundesregierung eine Lösung finden", forderte Otte-Kinast.------------------------------------------------------------------Betäubungslose Ferkelkastration: Niedersachsen fordert Klöcknerzum Handeln aufOtte-Kinast verlangt Gesetzesänderungen von Bundesregierung -Thema auf der AgrarministerkonferenzOsnabrück. Millionen Ferkel werden in Deutschland jedes Jahr ohneBetäubung kastriert. Ab dem 1. Januar 2019 ist das aber verboten.Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hatdaher an die Bundesregierung appelliert, Landwirte bei der Umstellungzu unterstützen. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag) sagte Otte-Kinast: "Da fordere ich von BundesministerinKlöckner schnell ein deutliches Signal." Sie werde das Thema auf derAgrarministerkonferenz in Münster ansprechen, sagte Otte-Kinast. "Ichbin mir mit fünf Bundesländerkollegen einig, dass wir hier schnelleine Lösung brauchen."Die niedersächsische Agrarministerin sprach sich dafür aus, dassBauern künftig die Ferkel per Injektion in die Hoden lokal betäubenund dann kastrieren dürfen. Dazu müsse die Bundesregierung aber zügigÄnderungen im Tierschutz- und im Tierarzneimittelgesetz vornehmen."Ich erwarte, dass die Bundesregierung hier Fakten schafft", sagteOtte-Kinast.Bislang werden männlichen Ferkeln ohne Betäubung die Hodenentfernt, weil Eberfleisch aufgrund von Hormoneinlagerungenunangenehmen Geruch entwickeln kann. Zudem gilt die Aufzucht vonEbern als schwieriger. Zuletzt hatte auch der Bauernverband eineLösung für die Zukunft angemahnt. Generalsekretär Bernhard Krüskenhatte der "NOZ" gesagt: "Wir laufen Gefahr, dass sich dieSauenhaltung ins Ausland verlagert, wo die Ferkel weiterhin ohnegroßen Aufwand betäubungslos kastriert werden können."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell