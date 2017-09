NOZ: Niedersachsens Agrarminister kündigt 30 Millionen Euro schwere Weideprämie an

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Agrarminister kündigt 30Millionen Euro schwere Weideprämie anUmsetzung bei Neuauflage der rot-grünen Regierung - Neue Förderungsoll Grünlandprämie ersetzenOsnabrück. Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne)will die im Januar auslaufende Grünlandprämie für Landwirte durcheine deutlich höhere Weideförderung ersetzen. Das kündigte Meyer imGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) an. Ab 2018wolle das Land jährlich 30 Millionen Euro für Tierhalterbereitstellen, die ihre Kühe, Schafe und Ziegen auf Weiden grasenlassen. "Das ist fast dreimal so viel wie bei der bisherigenFörderung", sagte Meyer.Statt wie bisher Landbesitzer zu unterstützen, sollen künftigTierhalter profitieren. So werde viel gezielter gefördert, erklärteder Minister. Bisher seien beispielsweise Wanderschäfer ohne Land beider Förderung leer ausgegangen. Nach den der EU vorgelegten Plänensollen Landwirte pro Rind mit Weidehaltung künftig 60 Euro im Jahrerhalten, die Obergrenze soll bei 200 Tieren pro Betrieb liegen.Damit läge die Maximalförderung für einen Milchviehbetrieb bei 12.000Euro. Für Schafe und Ziegen soll es jeweils 20 Euro geben.Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) habe der Aufnahme derPrämie in einen Nachtragshaushalt 2018 bereits zugestimmt, sagteMeyer. In Niedersachsen gibt es rund 860.000 Milchkühe, von denenetwa 70 Prozent Weidegang haben. Ob das Programm kommt, ist offen.Die Zusage gilt nur für den Fall einer Fortsetzung der rot-grünenKoalition nach der Landtagswahl am 15. Oktober.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell