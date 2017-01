NOZ: Niedersachsen will NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließen

Osnabrück (ots) - Niedersachsen will NPD von der staatlichenParteienfinanzierung ausschließenKabinett plant Initiative im Bundesrat zur Grundgesetzänderung -Innenminister Pistorius: Greifen Hinweis desBundesverfassungsgerichts aufOsnabrück. Niedersachsen will die NPD von der bundesweitenstaatlichen Parteienfinanzierung ausschließen lassen. NachInformationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) wird dasKabinett am Dienstag eine entsprechende Bundesratsinitiative zurÄnderung des Grundgesetzes auf den Weg bringen."Die Finanzierung aus Steuermitteln von extremistischen Parteien,die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen, kannnicht hingenommen werden", heißt es in der Gesetzesvorlage, die der"NOZ" vorliegt. Auch das Parteiengesetz soll geändert werden. Eine"wehrhafte Demokratie" müsse es nicht hinnehmen, "dass dieGrundprinzipien der Verfassung mit ihren eigenen Mitteln untergrabenwerden". Die verfassungsrechtlich gebotene Toleranz anderer Meinungenund Ziele ende dort, wo konkrete extremistische Bestrebungen zumKampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung genutztwürden.Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte der"NOZ": "Die NPD ist eine verfassungsfeindliche Partei. Darüber hatdas Karlsruher Urteil rechtliche Klarheit geschaffen. Wir greifenjetzt den Hinweis des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts aufund sorgen mit unserer schnellen Initiative dafür, dass dieParteienfinanzierung für verfassungsfeindliche Parteien so weit wiemöglich eingeschränkt wird." Wer Rassismus und Ausgrenzung propagiereund von einer "inneren Verwandtschaft" zum Nationalsozialismusgekennzeichnet sei, dürfe "nicht weiterhin durch Steuergelder amLeben gehalten" werden, erklärte der Minister.Konkret soll der der Bundestag aufgefordert werden, Artikel 21 desGrundgesetzes um einen Passus zu ergänzen, wonach der Ausschluss vonParteien von der staatlichen Teilfinanzierung im Grundsatz möglichist, sofern sich diese Parteien gegen die freiheitlich demokratischeGrundordnung wenden. Eine Erweiterung von Paragraf 18, Absatz 1, desParteiengesetzes soll sicherstellen, dass dies auch geschieht. EineÄnderung des Einkommensteuergesetzes soll das Ende steuerlicherVergünstigungen bedeuten, indem private Zuwendungen an entsprechendeParteien nicht mehr absetzbar sind.Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag ein vom Bundesratangestrengtes Verbot der NPD zwar abgelehnt, die Partei aber zugleichals verfassungsfeindlich eingestuft. Auf dieser Basis soll sie nunfinanziell ausgetrocknet werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell