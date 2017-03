NOZ: Niedersachsen will Europa der zwei Geschwindigkeiten bei Innerer Sicherheit

Osnabrück (ots) - Niedersachsen will Europa der zweiGeschwindigkeiten bei Innerer SicherheitInnenpolitiker Pistorius ruft zur Stärkung von Europol aufOsnabrück. Niedersachsen hat den Bund dazu aufgerufen, sich zurStärkung der Inneren Sicherheit für ein "Europa der zweiGeschwindigkeiten" einzusetzen. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung (Freitag) forderte Landesinnenminister BorisPistorius (SPD) insbesondere eine konsequente Zusammenarbeit in derPolizeibehörde Europol. Diese Behörde "muss dringend gestärkt werdenund ihrer Bestimmung gemäß arbeiten können", sagte Pistorius."Notfalls machen eben nicht alle Mitgliedstaaten mit, sondern nurzehn oder fünf. Hauptsache, man fängt endlich an, umfassend undvertrauensvoll zusammenzuarbeiten." Für Europol könne er sich einenKern von Staaten vorstellen, "der vorangeht und die Zusammenarbeitvertieft". Andernfalls würden Jahrzehnte vergehen."Wir bewegen uns innerhalb einer gemeinsamen Außengrenze, habenaber keine gemeinsame Innenpolitik. Wie das auf Dauer gehen soll, istmir schleierhaft", warnte Pistorius vor beträchtlichen Risiken, dieaus mangelnder Kooperation entstünden. Vor allem England und einigeosteuropäische Staaten zögen bisher nicht mit.Pistorius rief Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) dazuauf, die Zusammenarbeit der EU-Staaten voranzutreiben. "Wir könnennicht nach jedem Anschlag aufs Neue beklagen, dass Informationen aufeuropäischer Ebene nicht vorlagen, und danach im weitesten Sinne soweitermachen wie vorher", sagte der Innenpolitiker.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell