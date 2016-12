NOZ: Niedersachsen: Hygiene-Ampel für Restaurants kommt 2017

Osnabrück (ots) - Niedersachsen: Hygiene-Ampel für Restaurantskommt 2017Testlauf startet im Frühjahr - Dehoga strikt dagegen - Minister:Kunden sollen sehen, wie sauber ein Lokal arbeitetOsnabrück. Ab dem kommenden Jahr soll ein sogenanntesHygiene-Barometer Restaurantbesuchern in Niedersachsen zeigen, wiesauber das Lokal arbeitet. Nach einem Bericht der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Donnerstag) startet im Frühjahr ein entsprechender Testlaufin Pilotregionen, der dann ab Mitte des Jahres auf das gesamteBundesland ausgeweitet werden soll. Der Aushang der Ergebnisseamtlicher Kontrollen ist für die Gastronomen allerdings freiwillig.Niedersachsens Verbraucherschutzminister Christian Meyer (Grüne)zeigte sich auf Anfrage der "NOZ" dennoch optimistisch, dass dieHygiene-Ampel weite Verbreitung findet: "Ich gehe davon aus, dass diegroße Mehrheit der Gaststätten in Niedersachsen gut abschneidet. Unddieses sollen sie dann auch den Kunden zeigen." Wie das Barometeraussehen soll, wird nach Angaben des Ministeriums derzeit erarbeitet.Möglich sei eine Kennzeichnung durch eine Ampel-Farbskala von grünnach rot. Als Testregionen sind die Landkreise Celle, Braunschweigsowie die Stadt Hannover im Gespräch. Minister Meyer sagte dem Blatt:"Es ist höchste Zeit, dass die Kunden an der Eingangstür erkennenkönnen, wie es um die Hygiene in Restaurants, Schlachtereien oderEinrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung bestellt ist."Widerspruch kam vom niedersächsischen Ableger desGaststättenverbandes Dehoga. Geschäftsführerin Renate Mitulla sagteder "NOZ": "Wir sind konsequent dagegen und raten Gaststättendringend davon ab, die Kontrollergebnisse auszuweisen." Es sei zubefürchten, dass die freiwillige Maßnahme der erste Schritt in einegesetzlich verpflichtende Regelung sei. Mitulla kritisierte zudem,dass die Kontrollergebnisse immer nur eine Momentaufnahme seien. "Injeder Küche findet man etwas, egal ob privat oder gewerblich."Kleinigkeiten wirkten sich aber gleich negativ auf dieGesamtbewertung des Gastronomen aus, so Mitulla. "Hier wird derpauschalen Verurteilung einer gesamten Branche Vorschub geleistet",kritisierte sie.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell