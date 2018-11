NOZ: Niedersachsen-FDP: Polizeigesetz kann Rolle des Landes im Bund schwächen

Osnabrück (ots) - Niedersachsen-FDP: Polizeigesetz kann Rolle desLandes im Bund schwächenGeneralsekretär Kuhle sieht Innenminister Pistorius beiEntschärfung gefordertOsnabrück. Der Streit um das niedersächsische Polizeigesetz kannnach Ansicht von FDP-Generalsekretär Konstantin Kuhle das politischeGewicht des Landes in Berlin gefährden. Das sagte Kuhle der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Anlass ist das neue bundesweiteMusterpolizeigesetz, dessen Entwurf wird nicht vor dem Jahr 2020vorliegen wird, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eineFDP-Anfrage hervorgeht. Die Landesregierung müsse klären, mit welcherHaltung sie sich an der Arbeit an diesem Gesetz beteiligten will,fordert Kuhle, der auch innenpolitischer Sprecher derBundestagsfraktion ist. "Hält die Landesregierung an problematischenRegelungen, wie etwa zum Staatstrojaner oder zur Präventivhaft, fest,so ist die niedersächsische Position in der Innenministerkonferenzgeschwächt", sagte der Politiker der "NOZ". "Gerade eine GroßeKoalition wie in Niedersachsen sollte aber nicht mit dem Kopf durchdie Wand ein möglicherweise verfassungswidriges Gesetz durchsetzen,sondern echte Rechtssicherheit für Polizei und Justiz schaffen",forderte er.Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung will noch in diesemJahr ein neues Polizeigesetz verabschieden. Der aktuelle Entwurf istaber in vielen Punkten umstritten, Kritiker halten insbesondere diegeplante bis zu 74-tägige Präventivhaft für Gefährder fürverfassungswidrig.Die Landesregierung müsse den jetzigen Entwurf entschärfen -"auch, damit Niedersachsen auf Bundesebene eine ernstzunehmende Rollespielen kann", sagte Kuhle dem Blatt. Er sehe den Ressortchefgefordert: "Wenn SPD-Innenminister Boris Pistorius auf Bundesebeneeine wichtigere Rolle spielen will, reichen Talkshow-Auftritte dazunicht aus. Ehrliche Kompromissfähigkeit wäre nötig - etwa bei derArbeit an einem Musterpolizeigesetz", sagte er.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell