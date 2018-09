NOZ: Neuer Vorsitzender des Weißen Rings: AfD schürt Ängste und baut Feindbilder auf

Osnabrück (ots) - Neuer Vorsitzender des Weißen Rings: AfD schürtÄngste und baut Feindbilder aufZiercke befürchtet mehr Gewaltopfer - "Passives Erdulden stärktdie zersetzende Auswirkung solcher Provokationen"Osnabrück. Der neue Vorsitzende der Opferorganisation Weißer RingJörg Ziercke befürchtet, dass die AfD mit ihren Provokationen dieAggressivität in der Gesellschaft schürt und es dadurch zu mehrGewaltopfern in Deutschland kommt. In einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte Ziercke zu den Provokationen der AfD: "Eshandelt sich um skandalisierende Vokabeln und Begriffe, dieAssoziationen zur NS-Zeit auslösen." Experten sähen darin ein festesMuster: "Es werden Ängste geschürt und Feindbilder aufgebaut. Wir alsWeißer Ring haben Sorge, dass das zusätzliche Aggressionen in derGesellschaft aufbaut und zu mehr Gewaltopfern führen wird." Notwendigsei, eine klare und eindeutige Haltung zu zeigen: "Ein passivesErdulden stärkt die zersetzende Auswirkung solcher Provokationen",sagte der ehemalige Chef des Bundeskriminalamtes BKA, der MitteSeptember zum Vorsitzenden des Weißen Rings gewählt wurde.Der Weiße Ring selbst distanziert sich von der AfD. So hatte derBundesvorstand des Weißen Rings einstimmig beschlossen, Spenden derAfD nicht anzunehmen. Ziercke sagte zudem: "Wer in der AfD aktiv ist,kann keine Funktion bei uns ausüben."Weißer Ring fordert Kommunen zum Handeln auf, um StraftatenvorzubeugenVorsitzender Ziercke: Eine der wichtigen Aufgaben einesBürgermeistersOsnabrück. Als Prävention gegen Kriminalität fordert der neueVorsitzende der Opferorganisation Weißer Ring, Jörg Ziercke, dieKommunen zum Handeln auf. In einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte Ziercke: "Wir benötigen endlich einewirksame Kriminalpolitik der Kommunen, die vorbeugende Maßnahmen aufkommunaler Ebene bündelt und finanziert und dabei die Bürger miteinbezieht." Als Beispiel nannte der ehemalige Präsident desBundeskriminalamtes (BKA) kriminalpräventive Räte, in denen dieKommunen unter Beteiligung örtlicher Gremien und Einrichtungen daranarbeiten, Straftaten systematisch zu verhindern. Ziercke sagte: "Dasist eine der wichtigen Aufgaben eines Bürgermeisters. So könnenspezifische lokale Probleme vor Ort gelöst werden."Um Gewalt zu verhindern, müssten Integration und Prävention anerster Stelle stehen. Ziercke sagte: "Dazu benötigen wir mehrSozialarbeiter, die Menschen zuhause aufsuchen. Der Staat musserprobte Präventionsprojekte besser fördern." Im Hinblick auf dieterroristische Bedrohung seien mehr Polizei, Richter undStaatsanwälte nötig, damit Täter schnell und konsequent verfolgt undbestraft werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell