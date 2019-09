Osnabrück (ots) - Neue deutsche Nato-Spitzenbeamtin: "Das Bündnisbleibt dem Dialog mit Russland verpflichtet"Bettina Cadenbach: Bedarf an Diplomatie angesichts internationalerLage größer denn jeOsnabrück. Die neue deutsche Beigeordnete Generalsekretärin beider NATO hofft auf eine verantwortungsvolle Rolle Pekings beikünftigen Rüstungskontrollgesprächen. "Auch China, das bislang nichtin Rüstungskontrollregime eingebunden ist, muss hier mehrVerantwortung übernehmen. Hierzu in einen substanziellen Dialog mitunseren Partnern zu treten wird ein zentraler Eckpfeiler meinerArbeit sein", sagte Bettina Cadenbach der "Neuen OsnabrückerZeitung".Die Osnabrückerin berät als eine von acht BeigeordnetenGeneralsekretären künftig NATO-Chef Jens Stoltenberg. An diesemMontag (2. 9.) tritt sie ihr Amt in Brüssel an. "Es kommt jetztdarauf an, dass wir Rüstungskontrolle wieder als Beitrag zuStabilität und Sicherheit verankern. Das ist in der derzeitigenGemengelage alles andere als einfach", betonte Cadenbach. Mit Blickauf die internationale Sicherheitslage sagte sie: "Der Bedarf anDiplomatie ist größer denn je."Auch nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrages hofft dieSpitzendiplomatin auf ein "kooperatives und partnerschaftlichesVerhältnis mit Russland. Das setzt aber die Achtung der Prinzipienvoraus, zu denen sich Russland selbst verpflichtet hat", betonteCadenbach gegenüber der "NOZ". Weiter sagte sie: "Mit dervölkerrechtswidrigen Annexion der Krim und dem Krieg in derOst-Ukraine hat Russland sich vom kooperativen Ansatz abgewandt."Dennoch bleibe die Nato "dem Dialog mit Russland verpflichtet".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell