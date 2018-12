NOZ: Neue Chefin der Verkehrsministerkonferenz: Massive Bedenken gegen Verkehrsüberwachung zur Umsetzung von Fahrverboten

Finanztrends Video zu



mehr >

Osnabrück (ots) - Neue Chefin der Verkehrsministerkonferenz:Massive Bedenken gegen Verkehrsüberwachung zur Umsetzung vonFahrverbotenRehlinger fordert "gründliche Überarbeitung" des Gesetzentwurfes -Tempolimit-Debatte "fast nicht mehr aufzuhalten"Osnabrück. Anke Rehlinger (SPD), ab 1. Januar Chefin derVerkehrsministerkonferenz, hat die geplante Verkehrsüberwachung zurUmsetzung von Diesel-Fahrverboten scharf kritisiert. DerGesetzentwurf von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) "wirftmassive datenschutzrechtliche Bedenken auf", sagte diestellvertretende Ministerpräsidentin und Verkehrsministerin desSaarlandes der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die Daten sollen doppeltso lang gespeichert werden wie bei anderenVerkehrsordnungswidrigkeiten. Und es soll jeder erfasst werden, derunterwegs ist. Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen!" Fürviele Verkehrsteilnehmer seien die Pläne "zu Recht" eineHorrorvorstellung, sagte die SPD-Politikerin weiter. "Ich halte esfür dringend geboten, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung nocheinmal gründlich überarbeitet wird", verlangte sie.Zugleich unterstützte Rehlinger Scheuers Forderung, mutmaßlichenUnregelmäßigkeiten bei den Messungen der Stickoxid-Grenzwertenachzugehen. "Wenn sich Gerichtsurteile auf Messergebnisse stützenund es Hinweise gibt, dass Geräte nicht korrekt oder am falschen Ortangebracht sind, muss dem nachgegangen werden. Standorte undMessprozeduren gehören auf den Prüfstand, dem darf sich keinBundesland verweigern", sagte die Ministerin der "NOZ". Allerdingsmüsse auch Scheuer wissen, "dass wir die Messgeräte nicht so langehin- und herschieben können, bis die Ergebnisse passen und dieGrenzwerte eingehalten werden." Die Mess-Debatte dürfe "nicht zumManöver werden, um von der eigenen Untätigkeit abzulenken."Die Autohersteller forderte Rehlinger auf, Hardware-Nachrüstungenauf eigene Kosten anzubieten: "Wenn es Verfehlungen gibt, muss manreagieren. Hier sind Autos verkauft worden, deren zugesicherteEigenschaft - nämlich wenige Emissionen - nicht vorhanden ist",betonte die Vize-Regierungschefin des Saarlandes. "Jeder Handwerkermüsste in so einer Situation nachbessern, natürlich auf eigeneKosten. Nur für die große Automobil-Industrie sollten beide Augenzugedrückt werden." Die freiwilligen Angebote der Konzerne seiennicht geeignet, Vertrauen zurückzugewinnen. VW, Daimler und Co."scheinen die Zeichen der Zeit noch immer nicht erkannt zu haben",sagte Rehlinger. Das, was Scheuer an Zugeständnissen erreicht habe,"wird vielen Dieselfahrern nicht helfen".Die neuen CO2-Grenzwerte der EU nannte die Ministerin zwar "eineHerausforderung für die Automobilhersteller", sie sieht darin aberauch "eine Quittung für jahrelange Versäumnisse der Hersteller undeine Folge des Vertrauensverlustes durch den Abgas-Skandal". Es werdegleichwohl auch auf längere Sicht noch konventionelle Antriebe geben.Für den Versuch der Deutschen Umwelthilfe, Tempolimits aufAutobahnen vor Gericht zu erstreiten, zeigte Rehlinger Sympathie."Wir haben gerade im Saarland auf den meisten Strecken bereits heuteein Tempolimit", sagte sie der "NOZ". "Was die Debatte angeht -soweit sie nicht schon geführt wurde - ist sie zum jetzigen Zeitpunktfast nicht mehr aufzuhalten." Allerdings müsse der Klimaschutz vorallem "durch eine deutliche Reduzierung des Verkehrsaufkommens,weniger Emissionen und die Verbesserung der Mobilität" gestärktwerden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell