NOZ: Naturwälder: Bundesregierung verfehlt Ziel deutlich

Osnabrück (ots) - Naturwälder: Bundesregierung verfehlt ZieldeutlichNur 2,8 Prozent der Fläche bislang gesichertOsnabrück. Die Bundesregierung wird aller Voraussicht nach ihrZiel verfehlen, bis 2020 fünf Prozent der Waldfläche in Deutschlandfür eine natürliche Entwicklung zu sichern. Das geht aus einerAntwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünenhervor, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Demnach sindderzeit 2,8 Prozent gesichert, was etwa 3240 Quadratkilometer Flächeentspricht.Das Bundesamt für Naturschutz hatte kürzlich mitgeteilt, dass bis2020 etwa drei Prozent gesichert werden können. Steffi Lemke,naturschutzpolitische Sprecherin der Grünen, schlussfolgerte in der"NOZ", die Bundesregierung sei mit ihrem vor mehr als zehn Jahrengefassten Ziel "krachend gescheitert". Sie sagte: "In Deutschlandbraucht es mehr Platz für Natur ohne Nutzung." Solche Flächen seienwichtig für Arten- und Klimaschutz. 2007 hatte die Bundesregierungdie "Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt" beschlossen. Sieumfasst insgesamt 330 Ziele, von denen eines lautete, dass der Anteilder Naturwälder bis 2020 fünf Prozent der Waldfläche umfassen soll.