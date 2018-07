NOZ: Vor Nato-Gipfel: Friedensforschungsinstitut Sipri stellt Zwei-Prozent-Ziel bei Rüstungsausgaben in Frage

Osnabrück (ots) - Vor Nato-Gipfel: FriedensforschungsinstitutSipri stellt Zwei-Prozent-Ziel bei Rüstungsausgaben in FrageSipri-Direktor Smith: Man muss auf die Effizienz schauen, nichtnur auf die ZahlenOsnabrück. Im Streit um die Rüstungsausgaben der Nato hat dasStockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri die Sinnhaftigkeit desZwei-Prozent-Ziels in Frage gestellt. Sipri-Direktor Dan Smith sagteder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag): "Wichtig ist doch auch,wofür das Geld ausgegeben wird. Kritiker, die höhere Ausgabenfordern, sollten vielleicht mal auf die Effizienz schauen und nichtnur auf das Ausmaß." Die Nato-Staaten hatten 2014 vereinbart, dasssich alle bei ihren Verteidigungsausgaben bis 2024 einem Wert vonzwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts annähern sollen. Die meistenStaaten schaffen dieses Ziel bislang nicht, was US-Präsident DonaldTrump kritisiert.Laut Sipri liegen schon jetzt die Militärausgaben der europäischenNato-Mitglieder deutlich über denen von Russland. DieFriedensforscher fürchten, dass steigende Militärausgaben eineRüstungsspirale auslösen könnten, die den Frieden gefährden würde.Sipri-Direktor Smith sagte: "Wir müssen hoffen, dass Russland, dessenMilitärausgaben gerade leicht sinken, nicht genauso antwortet."Der Friedensforscher warnte auch vor der weiteren Ausdehnung derNato gen Osten: "Russland wird die Ost-Erweiterung als eineHerausforderung und eine Drohung werten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell