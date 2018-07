NOZ: Nato-Gipfel: Bundespräsident ruft Europäer zu mehr Engagement auf

Osnabrück (ots) - Nato-Gipfel: Bundespräsident ruft Europäer zumehr Engagement aufSteinmeier verweist auf eigenes Interesse und rät großenMitgliedsstaaten in der EU-Krise zur DemutOsnabrück. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Staatender Europäischen Union vor dem Auftakt des Nato-Gipfels in dieserWoche zu einem neuen gemeinsamen Selbstbewusstsein aufgerufen. Ineinem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagteer unter Verweis auf politische Verschiebungen in den USA, "wirEuropäer müssen mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen"."Wir haben eine veränderte Sicherheitslage in Europa, wir erlebenVeränderungen im europäisch-amerikanischen Verhältnis", sagteSteinmeier. Diese seien inzwischen "mit den Händen zu greifen". Erspüre sie auch abseits der offiziellen Sprache. "Das bedeutet: Wirmüssen wegen unserer eigenen Interessen darüber nachdenken, wie wirdie Sicherheit in Europa langfristig und nachhaltig gewährleisten -wo effektivere Arbeitsteilung möglich ist und auch wo höhere Ausgabenfür unsere Sicherheit nötig sind", sagte Steinmeier.Die neuen US-Sichtweisen "beschränken sich nicht nur auf diePhilosophie der amerikanischen Außenhandelspolitik samt Zöllen,Protektionismus und Handelsschranken", sagte der Bundespräsident."Sie dokumentieren sich auch in einer verändertenSicherheitsphilosophie." Das Verhalten der USA solle den Europäerndaher Anlass sein, "uns über die Stärkung des europäischen Standbeinsin der Nato mehr Gedanken zu machen".Steinmeier riet dazu, das Ziel, die Verteidigungsausgaben derNato-Staaten auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben, indiesem Zusammenhang nicht allzu wichtig zu nehmen. Die Quote solle"nicht unser sicherheitspolitisches Denken dominieren". MitMilitärausgaben in dieser Höhe sei zudem lange nicht entschieden, obsie der Sicherheit dienten oder nicht, sagte Steinmeier und erinnertean die Kriege im Irak und in Libyen.Die wachsende Entfremdung von USA und Europa sei auch ein Grund,gegenüber ost- und südosteuropäischen Staaten, die nicht Mitglied derNato sind, zu einer eigenverantwortlicheren europäischen Politik zufinden, deutete Steinmeier den Wunsch nach einer Akzentverschiebungan. Zugleich wünschte er sich den Ausgleich mit Russland. "Auch wennRussland kein Mitglied der Europäischen Union ist, ist Russland eineMacht auf dem europäischen Kontinent. Deshalb können uns Deutschendie Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland nichtgleichgültig sein." Ihn sorge die Entfremdung, sagte Steinmeier undfügte hinzu: "Ich hoffe sehr, dass es gelingt, den Graben nichttiefer werden zu lassen."In der Krise der EU schrieb der Bundespräsident den großeneuropäischen Staaten eine besondere Verantwortung zu - nämlich einegewisse Demut. "Zu meinem Verständnis gehörte und gehört immer noch,dass wir die Europäische Union nicht nach dem Prinzip bewahrenkönnen, die Starken zu stärken. Die Europäische Union gründet sichdarauf, dass wir auch den von der Bevölkerung her kleineren Staatenund denen mit weniger Wirtschaftsmacht auf Augenhöhe begegnen. Dasgehört zu den Geheimnissen des Gelingens europäischer Integration",mahnte Steinmeier.________________________________________________________________Steinmeier kritisiert nachlässigen Umgang mit dem Völkerrecht -auch durch den WestenBundespräsident über Westfälischen Frieden: Pluralität zum PrinzipentwickeltOsnabrück. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einestärkere Einhaltung des Völkerrechts angemahnt - auch durch denWesten. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch) sagte das Staatsoberhaupt, "wir müssen sehr achtgeben,dass wir nicht durch politische Interessensentscheidungen einerErosion des über Jahrhunderte gewachsenen und errungenen VölkerrechtsVorschub leisten". Steinmeier antwortete damit auf die Frage, ob dieRussen mit ihrer Kritik an doppelten Standards des Westens etwa beiAngriffen in Syrien und Libyen so falsch lägen.Der Bundespräsident äußerte sich im Vorfeld der Verleihung desWestfälischen Friedenspreises an die drei baltischen Staaten andiesem Wochenende, bei der er die Laudatio hält. "Eine der Lehren,die wir aus dem Friedensschluss von Münster und Osnabrück des Jahres1648 gezogen haben, war die Einhegung der Gewalt durch dasVölkerrecht", sagte er. In den Jahrhunderten danach sei es gelungen,"gerade auch das Kriegsvölkerrecht bis hin zur UN-Chartaauszubuchstabieren". Dies sei ein ungeheurer zivilisatorischer Gewinngewesen, der nicht gefährdet werden dürfe.Deutschland sieht Steinmeier in der Frage des Völkerrechts inbesonderer Verantwortung. "Gerade wir als ein Land, das sich fest aufdem Boden einer internationalen, regelbasierten Ordnung weiß, mussein Interesse daran haben, diese Ordnung zu verteidigen und sie nichtdurch ungleiche Standards oder einseitige und nicht auf demVölkerrecht fußende Maßnahmen zu gefährden. Ja, und das gilt in derTat für alle Seiten!"Auch den Friedensschluss von Münster und Osnabrück nannte dasStaatsoberhaupt beispielhaft. "Geschichte ist kein Handbuch - mitFormeln zur Lösung der Probleme von heute", sagte er. "Aber auch wenndie Bedingungen heute völlig anders sind als vor fast 400 Jahren: Esgibt verschiedene Aspekte, die den Vergleich interessant und lohnendmachen." Steinmeier hob den "Verzicht aller Seiten auf den Anspruch,die endgültige Wahrheit zu vertreten", hervor. "Der WestfälischeFriede war am Ende eine Tür, durch die man hindurchgehen musste nach30 Jahren Krieg, Elend und Tod in Europa, um das zu erreichen, wovonwir noch heute profitieren, nämlich religiöse Pluralität." Es seireligiöse Toleranz und Respekt der Religionen untereinander "und, wasmindestens genauso wichtig ist, auch zum Respekt der Gläubigengegenüber den Nichtgläubigen" entstanden. "Ich bin davon überzeugt:Das Prinzip der Toleranz kann entscheidend zum Frieden beitragen",sagte Steinmeier und ergänzte: "Um den Frieden in der Welt wäre esbesser bestellt, wenn wir bei der Verleihung des WestfälischenFriedenspreises ein viel größeres Feld möglicher Preisträger zurAuswahl hätten."_______________________________________________________________Steinmeier warnt vor "Faszination des Autoritären"Bundespräsident: Nicht jeden zweiten Tag den Untergang desAbendlandes beklagenOsnabrück. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat vor einer"neuen Faszination des Autoritären" gewarnt. In einem Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte Steinmeier, neuereEntwicklungen würden die liberale Demokratie vielen Anfechtungenaussetzen. Vor diesem Hintergrund rate er davon ab, "jeden zweitenTag den Untergang des Abendlandes, das Versagen oder gar das Ende desRechtsstaats zu beklagen. Wir sollten nicht im Streit um lösbareProbleme die wirklichen Stärken unseres Landes schlecht reden undohne Not den auf diese Stärken gegründeten Ruf im Ausland in Gefahrbringen", warnte Steinmeier. "Die ständige Ankündigung derKatastrophe ist im Übrigen auch keine Ermutigung zum Engagement." Vondiesem Engagement aber lebe die Demokratie.Der Bundespräsident bekräftigte seine Ansicht, "dass wir um dieGlaubwürdigkeit der Politik und ihrer Institutionen kämpfen müssen".Er habe das Gefühl, in den vergangenen Wochen sei das vergessenworden. "Ganz gleich, mit wem ich rede: Alle sind irritiert von derArt und Weise, wie die politische Auseinandersetzung zuletzt geführtworden ist." Konflikt und Kontroverse müssten sein in einerDemokratie. "Aber wir müssen zurück zu Augenmaß und Vernunft", riefSteinmeier zu einem andersartigen Umgang miteinander auf. "Wie sollenwir erfolgreich für Sachlichkeit in der politischen Debatte werben,wenn auf höchster Ebene mit Unnachsichtigkeit und maßloser Härte übereigentlich lösbare Probleme gestritten wird - als gäbe es kein Morgenmehr?"Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell