NOZ: NSU-Terror: Generalbundesanwalt sucht weiter nach möglichen Mittätern

Osnabrück (ots) - NSU-Terror: Generalbundesanwalt sucht weiternach möglichen MittäternNeun Verfahren gegen Beschuldigte - Frank: Auch nach Urteil nochviele Fragen offenOsnabrück. Generalbundesanwalt Peter Frank sucht nach dem Urteilim NSU-Prozess von München weiter nach Mittätern und Mitwissern desTerrortrios. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagteFrank, der Richterspruch gegen Beate Zschäpe und weitere Angeklagtesei kein Schlussstrich, es würden weitere Verfahren geführt. "Auchfür uns sind viele Fragen offen geblieben." So sei nach wie vorunklar, wie die Terroristen in den Besitz eines ganzen Waffenarsenalsgelangen konnten und was sie mit den Waffen vorhatten. Auch der Fragenach möglichen Helfern an den Tatorten der insgesamt neun rassistischmotivierten Morde werde nachgegangen. Es liefen aktuell Verfahrengegen neun Beschuldigte, so Frank. "Der Verdacht war aber bislangnicht so belastbar, dass es zu einer Anklage gereicht hätte." Es gebekeine "strafrechtlich fassbaren Hinweise auf mögliche weitereMittäter." Dennoch gingen die Ermittlungen weiter.Zahl der Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt starkgestiegenAmtschef Peter Frank: Dieses Jahr 1300 bis 1400 Verfahren -Islamistischer Terror HauptaufgabeOsnabrück. Die Zahl der neu eingeleiteten Ermittlungsverfahren beider Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe nimmt weiter zu. ImInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Amtschef PeterFrank: "Nach meiner Einschätzung werden wir Ende diesen Jahres bei1300 bis 1400 neu eingeleiteten Verfahren liegen." 2015 habe die Zahlnoch im unteren dreistelligen Bereich gelegen. Die meisten Verfahrenwürden im Bereich des islamistischen Terrorismus geführt. "Aber auchder Rechtsextremismus und der Rechtsterrorismus erfüllen uns mitgroßer Sorge, ebenso die Gewaltbereitschaft am linken Rand", soFrank. Von der sogenannten Reichsbürger-Bewegung gehe ebenfalls eineGefahr aus, der konsequent begegnet werden müsse. Laut Frankermittelt die Generalbundesanwaltschaft derzeit gegen eine Gruppe vonBeschuldigten, die die Bundesrepublik abgelehnt und stattdessen eine"Reichsregierung" hätten etabliere wollen. Der Generalbundesanwaltverwies darauf, dass seine Behörde in den vergangenen Jahrenpersonell aufgestockt worden sei. Zudem gebe es Staatsschutzzentrenin den Ländern, an die Verfahren abgegeben werden könnten. "Es bleibtalso nichts liegen." Dennoch müsse man die Personalstärke im Augebehalten. Frank: "Der demokratische Rechtsstaat braucht eine starkeJustiz."