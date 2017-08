NOZ: NOZ: Wölfe töteten seit Rückkehr nach Deutschland mehr als 3500 Nutztiere

Osnabrück (ots) - Wölfe töteten seit Rückkehr nach Deutschlandmehr als 3500 NutztiereLänder zahlen Millionenbeträge für Prävention und Entschädigung -Bauernverband fordert wolfsfreie ZonenOsnabrück. Wölfe haben seit ihrer Rückkehr nach Deutschland imJahr 2000 mehr als 3500 Nutztiere getötet. Das ergab eine Umfrage der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) in den Bundesländern. Diegrößten Verluste verzeichnete demnach Brandenburg mit mehr als 1100toten Tieren, die definitiv oder sehr wahrscheinlich vom Wolfgerissen worden sind. Es folgen Sachsen (895), Niedersachsen (669)und Sachsen-Anhalt (373). Die Bundesländer zahlten laut "NOZ" bislangrund 500.000 Euro Entschädigung für gerissene Tiere. Darüber hinauswiesen die Länder geplante oder tatsächlich gezahlte Ausgaben fürSchutzmaßnahmen oder Infocenter rund um das Raubtier in Höhe vonmindestens 4,5 Millionen Euro aus.Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes,forderte Konsequenzen angesichts der Ausbreitung des Wolfs und derdamit verbundenen Probleme. Er sagte der "NOZ": "Die Weidehaltungdarf nicht länger einer falschen Romantik und der ungehemmtenVerbreitung des Wolfes untergeordnet werden, genauso wenig wie dasSicherheitsgefühl der Menschen in den ländlichen Räumen." Es seinicht damit getan, einzelne Problemwölfe zu entnehmen und Zäune zuziehen. "Es bedarf einer Bestandsregulierung und einer Festlegung vonGebieten, die für eine Wiederansiedlung des Wolfes nicht in Fragekommen", sagte Krüsken.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell