NOZ: NOZ: Vorsitzende des Weißen Rings fordert Schmerzensgeld für Terroropfer

Osnabrück (ots) - Müller-Piepenkötter: Opfer brauchen einenAnspruch gegenüber dem StaatOsnabrück.- Angesichts der jüngsten Terroranschläge befürwortetdie Bundesvorsitzende der Opferorganisation Weißer Ring, RoswithaMüller-Piepenkötter, einen Entschädigungsfonds, um Terroropfern inDeutschland ein Schmerzensgeld zu sichern. In einem Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag) sagte die Vorsitzende: "Wirmüssen darüber nachdenken, wie Opfer von Terroranschlägen angemessenzu entschädigen sind. Der Staat sollte einen Fonds für Schmerzensgeldgründen." Dabei sei mindestens an einen fünfstelligen Betrag proOpfer zu denken. "Ein Schmerzensgeld muss den Betroffenen einegewisse Genugtuung bieten. Dann gibt es ihnen einen Freiraum, überden sie nach eigenem Gutdünken verfügen können", sagteMüller-Piepenkötter.Nach ihrer Ansicht ist die bestehende Härtefallentschädigung beimBundesjustizministerium für Opfer von terroristischer Gewalt nichtausreichend. Auch aus psychischen Gründen sei Schadenersatz wichtig:"Terroropfer brauchen einen unbedingten Anspruch gegenüber dem Staat,der sie vor dem Anschlag nicht schützen konnte", sagte dieVerbandsvorsitzende. Opfer dürften nicht allein auf Spendenangewiesen sein. Das Geld könne etwa genutzt werden, damit Angehörigevon Terroropfern zum Tatort reisen könnten, damit Opfer langfristigeTherapien gegen Traumata zahlen könnten, aber auch für Ersatzkleidungoder Umbauten am eigenen Haus, wenn Opfer Behinderungen davon trügen.Zwar sieht das Opferentschädigungsgesetz Entschädigungen nachTerroranschlägen vor. Es gibt aber kein Schmerzensgeld und dasVerfahren ist langwierig und kompliziert.Nach Angaben des Bundesjustizministeriums sind in den ersten sechsMonaten nach dem Berliner Anschlag Soforthilfen aus dem Härtefonds inHöhe von etwas mehr als einer Million Euro an die Betroffenen undHinterbliebenen gezahlt worden.