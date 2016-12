NOZ: NOZ: Vogelgrippe: Geflügelwirtschaft mit Problemen bei Freiland-Eiern

Osnabrück (ots) - Vogelgrippe: Geflügelwirtschaft mit Problemenbei Freiland-EiernVerband für Lockerung der Kennzeichnungspflicht - Geflügelpestkostet Branche Hunderttausende Euro pro MonatOsnabrück. Die deutsche Geflügelwirtschaft appelliert vor demHintergrund der grassierenden Vogelgrippe an die Bundesregierung,sich auf europäischer Ebene für eine Lockerung derKennzeichnungspflichten bei Freiland-Eiern einzusetzen. Im Gesprächmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagteVerbandspräsident Friedrich-Otto Ripke: "Im Kampf gegen dieGeflügelpest müssen nach Tierseuchenrecht auch die Legehennen in denStall. Das ist richtig, darf aber nicht aufgrund vonEU-Vermarktungsnormen zu wirtschaftlichen Einbußen führen, weilgesetzliche Fristen eine Umdeklarierung der Eier von Freiland- aufBodenhaltung erforderlich machen."Ripke sprach sich für eine Lockerung der EU-Vermarktungsordnungaus. Nach der dürfen Legehennen maximal zwölf Wochen aufgestalltbleiben, bevor ihre Eier nur noch als Bodenhaltung verkauft werdendürfen. Dies bedeute für Legehennenhalter einen Verlust von vier Centpro Ei. "Wir brauchen je nach Seuchenverlauf flexiblere Fristen",forderte der Verbandspräsident in der "NOZ". Seinen Angaben zu Folgelaufe die Zwölf-Wochen-Frist in weiten Teilen Deutschlands im Januaraus, nicht aber die Stallpflicht für Millionen Freiland-Legehennen.Tierseuchen- und Vermarktungsrecht müssten besser aufeinanderabgestimmt werden, so sein Appell.Die Mehrkosten für Nutztierhalter durch die Vogelgrippe und damitverbundene Sicherheitsmaßnahmen bezifferte Ripke aktuell mit einem"höheren sechsstelligen Betrag pro Monat". Größer sei derwirtschaftliche Schaden bei Brütereien und Aufzuchtbetrieben, die insAusland exportierten. Beispielsweise hätte Südafrika wegen derGeflügelpest Importstopps verhängt. "Da sprechen wir dann sicherlichüber Millionenschäden", so Ripke. Auf dem deutschen Markt sei derzeitkeine Kaufzurückhaltung zu erkennen. "Die Verbraucher gehen besonnenmit dem Thema um. Von Verängstigung ist zu Recht keine Spur. Unddafür sind wir dankbar."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell