NOZ: NOZ: Verteidigungsministerium prüft immer noch Umbenennung der Lent-Kaserne

Osnabrück (ots) - Linke spricht von Posse und fordert schnelleEntscheidungOsnabrück.- Eine mögliche Umbenennung der Lent-Kaserne inRotenburg (Wümme) ist im Bundesverteidigungsministerium immer nochnicht vom Tisch. Obwohl sich der Standort und die Stadt in der seitJahren schwelenden Debatte mehrfach für die Beibehaltung des Namensausgesprochen haben, prüft das Verteidigungsministerium diese Frageimmer noch. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eineKleine Anfrage der Linken hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag) vorliegt.Das Verteidigungsministerium schreibt, es müsse auf der Basis desTraditionserlasses untersucht werden, "ob an den bestehendenKasernenbenennungen festgehalten werden kann" oder ein neuer Namenötig sei. Das gelte auch für die Lent-Kaserne in Rotenburg. "DiesePrüfung dauert an", schreibt das Ministerium. "Sollte dasPrüfungsergebnis ein Umbenennen notwendig machen, wird ein neuer undoffener Dialogprozess initiiert werden." Dabei würden die Soldaten amStandort genauso wie kommunale Vertreter und die Öffentlichkeiteinbezogen werden. Namensgeber ist der von der Wehrmacht gefeierteWeltkriegsflieger Helmut Lent (1918-1944), der dem NS-Regime auch alsPropagandafigur diente.Die Affäre um den rechtsextremen Soldaten Franco A. hatte eineDiskussion über den Umgang der Bundeswehr mit ihren Traditionen undbesonders der Wehrmacht entfacht. Verteidigungsministerin Ursula vonder Leyen (CDU) verpflichtete die Bundeswehr dazu, Kasernen mit denNamen von Wehrmachtsoffizieren umbenennen zu lassen.Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke kritisierte: "Das ewige Hin undHer um den Kasernennamen gerät allmählich zur Posse." Die Debatte amStandort sei eh nur eine Scheindiskussion, deren Ergebnis dieBundesregierung ja offenbar nicht akzeptiere. Jelpke forderte: "Jetztmuss endlich eine Entscheidung her." Lent sei bis zuletzt demNaziregime treu ergeben gewesen: "Eine Umbenennung ist fällig, seitdie Kaserne Lents Namen trägt."