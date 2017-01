NOZ: NOZ: Verfassungsschutz: NPD verliert in Niedersachsen an Bedeutung

Osnabrück (ots) - Mitgliederzahl geht kontinuierlich zurückOsnabrück.- In Niedersachsen nimmt die Bedeutung derrechtsextremen NPD laut Verfassungsschutz kontinuierlich ab. ZumJahresende 2016 zählte die NPD landesweit nur noch rund 340Mitglieder - nach 370 im Jahr 2015 und 410 im Jahr 2014. "Insgesamtist ebenso festzustellen, dass es der Partei nicht gelingt, neueMitglieder zu werben - der Trend ist rückläufig", teilte derVerfassungsschutz auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Montag)mit. Einige Mitglieder in den 11 Unterbezirken seien zudem schon seitLängerem inaktiv.Zum Landesverband der Jungen Nationaldemokraten (JN) Niedersachsengehören demnach lediglich zehn Mitglieder mit dem einzigen StützpunktBraunschweig.Die öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten der NPD Niedersachsenwerden laut Verfassungsschutz schon seit Jahren immer weniger. ImRahmen des Kommunalwahlkampfes 2016 habe es fünf kleinereKundgebungen und am Vortag der Kommunalwahlen am 10. September jeeine Demonstration in Göttingen und Stade mit 100 beziehungsweise 66Rechtsextremen gegeben. Zu den weiteren Aktivitäten zählten Feste wiesogenannte Brauchtumsfeiern (Sonnenwenden und Erntefest) auf dem HofNahtz in Eschede (Landkreis Celle).Auch an der Wahlurne verlieren die Rechtsextremen an Unterstützungbei den Wählern: Bei den Kommunalwahlen konnte die NPD inNiedersachen insgesamt 17 Mandate gewinnen - davon eines im Stadtratvon Haselünne - und verlor damit vier Mandate gegenüber den Wahlen2011.Am Dienstag entscheidet das Bundesverfassungsgericht über einNPD-Verbot.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell