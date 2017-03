NOZ: NOZ: Unions-Fraktionschef: Schulz-SPD scheint bereit für Bund mit Linken

Osnabrück (ots) - Unions-Fraktionschef: Schulz-SPD scheint bereitfür Bund mit Linken"Ein Signal für Rot-Rot-Grün im Bund" - Kauder sieht CDU imSaarland vornOsnabrück. Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat der SPD vor derSaarland-Wahl an diesem Sonntag vorgeworfen, sich Bündnissen mit denLinken immer mehr zu öffnen. "Die Schulz-SPD scheint bereit zu sein,sich den Kommunisten an den Hals zu werfen", sagte Kauder imInterview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). 2013 hättesich die SPD noch gegen diese Option ausgesprochen. "Für die Machtscheint sie nun bereit, ihre Grundsätze zu opfern", meinte derCDU-Politiker. Das sei ein Signal für Rot-Rot-Grün im Bund. "Wohineine solche Koalition führt, ist im Land Berlin zu besichtigen:überall Chaos, nicht nur auf der Flughafenbaustelle", meinte Kauder.Er wies zugleich darauf hin, dass er keinen Machtverlust derSaar-Union erwarte. Diese liege den jüngsten Meinungsumfragen vorn.Zudem habe die saarländische Ministerpräsidentin AnnegretKramp-Karrenbauer (CDU) "sehr gute Sympathiewerte".Union will schnelle Abschiebung von SozialbetrügernFraktionschef Kauder: Thema beim Koalitionsgipfel-"SPD-Kanzlerkandidat soll endlich mal Farbe bekennen"Osnabrück. Unions-Fraktionschef Volker Kauder will Asylbewerber,die Sozialbetrug in großem Stil begehen, schneller abschieben. Daswerde ein "wichtiger Punkt" beim bevorstehenden Koalitions-Gipfel,sagte Kauder im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag). Außerdem werde die Union erneut den Versuch starten,Wohnungseinbruch künftig härter zu bestrafen. Dies sei bisher amWiderstand der SPD gescheitert. Kauder rief SPD-Chef Martin Schulzauf, "in aktuellen Fragen endlich einmal Farbe bekennen".Die Union bestehe bei Einbruchsdiebstahl auf einer Mindesthaft voneinem Jahr - "ohne Wenn und Aber". Es müsse außerdemTelefonüberwachung möglich sein, gerade um die osteuropäischen Bandenbesser zu verfolgen. "Wir werden hier nicht locker lassen", sagte derVorsitzende er CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die hohe Zahl derEinbruchsdelikte in Deutschland untergrabe das Vertrauen in denRechtsstaat. Kauder rief die SPD ferner dazu auf, in derFlüchtlingspolitik an Beschränkung des Familiennachzugs festzuhaltenund ihre "unklare" Position endlich aufzugeben. "Sonst erleben wirbald eine neue Flüchtlingsbewegung", warnte er.Der Unions-Fraktionschef warf dem SPD- Kanzlerkandidaten Schulzvor, "von Festzelt zu Festzelt" zu ziehen, während Kanzlerin AngelaMerkel (CDU) als Krisenmanagerin weltweit unterwegs sei. "Schulzscheut sich, Verantwortung zu übernehmen", kritisierte derCDU-Politiker und fügte hinzu: "Das ist der Unterschied zurKanzlerin." Offenbar werde Schulz aber - anders als geplant -aufDruck der Union nun doch am Koalitions-Spitzentreffen teilnehmen.CDU warnt vor Scheitern des Gesetzes gegen HasskommentareFraktionschef Kauder wirft Justizminister Maas (SPD) Fehler undZögerlichkeit vorOsnabrück. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, VolkerKauder, sieht die Gefahr, dass das Gesetz gegen Hasskommentare undFake News wegen Fehlern von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD)nicht mehr bis zum Jahresende umgesetzt werden kann. Maas habe "zulange gezögert" und seinen Entwurf bei der EU nicht rechtzeitigangemeldet, kritisierte der CDU-Politiker in einem Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Es könnte sein, dass dasGesetz im Bundestag in dieser Wahlperiode nicht mehr verabschiedetwerden kann", beklagte Kauder. Er sprach sich ferner dafür aus, dieVorschläge von Maas noch zu verschärfen. "Es muss einen Anspruch fürBetroffene geben, von den Plattformen wie Facebook die Identität vonPersonen zu erfahren, die beleidigen und verleumden", forderte derUnions-Fraktionschef. Außerdem müssten Facebook und andereInternet-Konzerne die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgernverbessern. "Das Recht muss auch in Sozialen Medien gelten", sagteKauder.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell