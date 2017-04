NOZ: NOZ: Union verschärft Angriffe auf Schulz: Erst mal Realität richtig darstellen

Osnabrück (ots) - Union verschärft Angriffe auf Schulz: Erst malRealität richtig darstellenSchäuble kritisiert "abstrakte Betrachtungen" zur Rente und mahntneue Regeln für Manager anOsnabrück. Die CDU verschärft ihre Angriffe aufSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Bundesfinanzminister WolfgangSchäuble kritisierte unter anderem die Forderungen der SPD zumRentenniveau und sagte in einem Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag): "Martin Schulz muss erst einmal die Realitätunseres Landes richtig darstellen. Dann können wir auch über seineProblemlösungen diskutieren."Schäuble monierte, die Sozialdemokraten erklärten dieLebensarbeitszeit für tabu. "Stattdessen wird rein schematisch auchfür heute ganz junge Menschen über das Rentenniveau mit 65 Jahrengesprochen. Das sind völlig abstrakte Betrachtungen mithilfesogenannter Eckrentner, die mit der Wirklichkeit der Menschen wenigzu tun haben."Der Minister forderte zugleich, die demografische Entwicklung zurKenntnis zu nehmen. "Die Menschen leben erfreulicherweise sehr viellänger. Und wenn die Lebenserwartung steigt, dann muss diedurchschnittliche Lebensarbeitszeit angepasst werden. Wennzusätzliche Lebensjahre eins zu eins zusätzlichen Ruhestand bedeuten,dann drückt das auf das Rentenniveau."Kritisch äußerte sich der CDU-Politiker ferner zu denSPD-Arbeitsmarktplänen: "Herr Schulz hat gesagt, er will längerArbeitslosengeld zahlen, wenn sich Arbeitslose qualifizieren. Wirwollen die Menschen nicht erst qualifizieren, wenn sie arbeitslossind, sondern wir wollen sie qualifizieren, damit sie erst gar nichtihren Job verlieren. Das ist sehr viel besser."Schäuble kritisierte in diesem Zusammenhang, dass Schulz dieerfolgreiche Agenda 2010 teilweise zurücknehmen wolle. Das heiße:"Die SPD entwickelt Visionen, will aber für die Umsetzung ihrer Ideennicht die Verantwortung tragen. Deswegen ist die SPD eigentlichlieber Oppositionspartei. Und wir Christdemokraten werden ihr danicht im Weg stehen."Der Finanzminister drängte zudem noch einmal auf neue Regeln fürdie Bezahlung von Managern. "Aber leider", so Schäuble weiter,"besteht immer noch keine Einigkeit mit der SPD, Vorstandsbezügetransparent von der Hauptversammlung beschließen zu lassen". DieseNeuregelung war nach den Worten des CDU-Politikers eigentlich schonim Koalitionsvertrag von 2013 vereinbart. Aber auch derKoalitionsausschuss am Mittwoch habe keine Einigkeit gebracht. "DieSPD steht hier auf der Bremse, um den Sondereinfluss derGewerkschaften bei den Managergehältern zu schützen. Das verstehendie Menschen nicht."Schäuble: Die AfD ist noch nicht drin im BundestagAufruf zu Kampf gegen Populisten - SPD soll sich von LinksparteidistanzierenOsnabrück. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat zu einemkonsequenten Kampf gegen Populisten aufgerufen und die Hoffnunggeäußert, dass die Alternative für Deutschland (AfD) im Septembernicht in den Bundestag einzieht. Schäuble sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag): "Noch ist die AfD nicht drin. Und dieUmfrageergebnisse sind deutlich rückläufig. Wenn das in diesem Temposo weitergeht, werden sie die Fünf-Prozent-Hürde nicht schaffen."Schäuble betonte zugleich, die CDU nehme die AfD ernst. "Wirwissen, dass sie in den vergangenen Landtagswahlen ziemlicherfolgreich war. Und wir wissen, dass nicht jeder Wähler dieserPartei gleich außerhalb des demokratischen Konsenses steht. Wirversuchen stattdessen, alle Menschen davon zu überzeugen, dass essehr viel besser ist, für Maß und Mitte zu votieren."Mit Blick auf mögliche Koalitionen sagte der CDU-Politiker: "FürCDU und CSU ist klar: Wir machen weder mit Linksradikalen noch mitRechtsradikalen gemeinsame Sache." Er forderte, auch die SPD müssediese Frage beantworten. Man werde sie fragen, "ob sie wirklich eineKoalition mit der Linkspartei im Bund eingehen will". Die Wähler imSaarland haben nach den Worten von Schäuble klargemacht: "Sie möchtennicht, dass diese Partei mitregiert. Ich glaube, dass auch dieDeutschen insgesamt mehrheitlich dagegen sind."Mit Blick auf neue Partner für die Union sagte Schäuble: "Bei dervergangenen Bundestagswahl hätten wir fast eine Koalition mit denGrünen gemacht. Aber die Grünen hatten dazu nicht den Mut. Malabwarten, wie es sich entwickelt." Zur FDP erklärte derCDU-Politiker: "Wenn 2013 die FDP nur 0,3 Prozentpunkte mehr Stimmenbekommen hätte, hätte sich die Frage nach einem neuen Partner garnicht gestellt. Natürlich arbeiten wir gerne mit den Liberalenzusammen. Das wird auch nach den nächsten Wahlen gelten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell