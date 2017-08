NOZ: NOZ: Umweltministerin Hendricks fordert Energiewende auf See

Osnabrück (ots) - Umweltministerin Hendricks fordert Energiewendeauf SeeErneuerbare Energien sollen auch Schiffe antreiben - Reeder gegenzu scharfe Abgasgrenzwerte - Nabu fordert Standards wie an LandOsnabrück. Noch eine Energiewende: Um "Dreckschleudern" auf See zustoppen, will Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) denerneuerbaren Energien auch auf Schiffen zum Durchbruch verhelfen.Hendricks sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag):"Langfristig sind strombasierte Kraftstoffe im Seeverkehr nötig, undzwar auf Basis erneuerbarer Energien." Diese Option greife auch derKlimaschutzplan 2050 auf, den das Kabinett auf ihren Vorschlag hinbeschlossen habe. Bei strombasierten Kraftstoffen geht es umchemische Speicherung von Strom etwa in Form von Wasserstoff oderMethan und deren Nutzung im Verkehr.Hendricks beklagte, auch wenn die gesetzlichenUmweltschutzbestimmungen im Seeverkehr in den letzten Jahren deutlichverbessert worden seien, bleibe bei den Emissionen der Seeschifffahrtnoch viel zu tun. "Es kann ja nicht sein, dass wir an Pkw zu Rechtharte Maßstäbe anlegen, bei Schiffen, die schließlich nicht etwaBenzin oder Diesel, sondern Schweröl tanken, nachsichtiger sind." DieMinisterin betonte, eine Minderung von Treibhausgasen undLuftschadstoffen im Seeverkehr sei unbedingt erforderlich. "Dazugehört letztendlich ein weltweites Verbot von Schweröl auf Schiffen."Hintergrund: Schweröl ist hochgiftig. Bei seiner Verbrennungentsteht nicht nur das klimaschädliche Kohlendioxid (CO2), sondern eswerden auch Luftschadstoffe wie Rußpartikel, Stickstoffoxide undSchwefeloxide ausgestoßen. Der Einsatz des Treibstoffes auf Schiffensei nichts anders als "Sondermüllverbrennung", sagte Leif Miller,Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) derNOZ. Miller forderte: "Für Schiffe müssen dieselben Abgasstandardswie an Land gelten, ansonsten würde der wachsende Seeverkehr dieFortschritte an Land bis 2030 zunichtemachen."Ralf Nagel, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des VerbandesDeutscher Reeder (VDR) entgegnete in der NOZ: "Da Handelsschiffe imGegensatz zu Autos vor allem auf offener See unterwegs sind, stelltsich die Frage nach vergleichbaren Abgasgrenzwerten wie an Land nurfür die Häfen und Küstengebiete."Nagel plädierte zudem dafür, an der Pier alle Dieselmotorenauszuschalten und Strom durch ein Kabel von Land oder einschwimmendes Gaskraftwerk zu beziehen. Zudem setzt die Schifffahrt inDeutschland nach den Worten von Nagel auf alternative Brennstoffe wiedas Flüssiggas LNG. Nagel sagte voraus: "Das in Kürze startendeLNG-Förderprogramm der Bundesregierung wird ein wichtiger Treiber fürden sauberen Brennstoff."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell