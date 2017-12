NOZ: NOZ: Türkei: Von fast 3,7 Millionen Flüchtlingen leben nur 235.000 in Lagern

Osnabrück (ots) - Türkei: Von fast 3,7 Millionen Flüchtlingenleben nur 235.000 in LagernBundesregierung bewertet Abkommen mit der Türkei als erfolgreich -Linke: Einschätzung ist "mehr als zynisch"Osnabrück. Nur ein kleiner Teil der in der Türkei lebendenFlüchtlinge ist in Flüchtlingslagern untergebracht. Das geht auseiner Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken hervor,berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Demnach sind vonden fast 3,7 Millionen Flüchtlingen im Land nur 235.000 in deninsgesamt 21 Lagern einquartiert. "Der weitaus größte Teil [...] lebt[...] im städtischen und ländlichen Raum, wobei die Qualität derUnterkünfte sehr unterschiedlich ist", schreibt das Auswärtige Amt.Die Versorgung der überwiegend aus Syrien stammenden Menschen seiweiterhin "eine große Herausforderung".Das vor etwas mehr als zwei Jahren geschlosseneFlüchtlingsabkommen zwischen Türkei und Europäischer Union bewertetdie Bundesregierung als erfolgreich. Das Auswärtige Amt begründetdies unter anderem mit dem starken Rückgang von Todesfällen in derÄgäis. Immer wieder war es hier in der Vergangenheit zuBootsunglücken gekommen, als Flüchtlinge versuchten, nachGriechenland überzusetzen. Aus Sicht der Bundesregierung sindSchutzsuchende in der Türkei "grundsätzlich sicher".Linken-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke bezeichnete dieseEinschätzung als "mehr als zynisch". "Die Türkei ist eine Diktaturund das Erdogan-Regime ist unberechenbar", sagte dieBundestagsabgeordnete der "NOZ". Die Bundesregierung bemesse denErfolg des Abkommens vor allem daran, in wie weit es gelänge,Schutzsuchende von den EU-Außengrenzen abzuhalten. "Das Wohl der inder Türkei gestrandeten Flüchtlinge ist ihr dagegen egal - nach derMaxime: aus den Augen, aus den Sinn", so Jelpke.Wie aus der Antwort des Auswärtigen Amtes weiter hervorgeht, hatDeutschland in diesem Jahr etwa 135 Millionen Euro fürBildungsprojekte sowie humanitäre Maßnahmen in der Türkei ausgegeben.Hinzu kommen für 2017 etwa 442 Millionen Euro für Nordsyrien. LautBundesregierung halten sich in der Region 3,2 Menschen auf - darunterBinnenflüchtlinge und lokale Anwohner, die auf Unterstützungangewiesen sind. "Von diesen weisen demnach rund 716000 Menscheneinen dringenden humanitären Bedarf auf", heißt es.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell